Carvajal: “RD es una isla del Caribe con importancia comercial para Canon”

La tecnología ocupa cada vez un lugar más importante en el mercado dominicano. Las empresas y las personas la utilizan como herramientas para diversos fines.

Una de las empresas emprendedoras en desarrollar tecnología es Canon, que ha visto en República Dominicana una importante plaza, en especial en el mercado del diseño y las artes plásticas.

Recientemente, Canon U.S.A., Inc., Latin America Group lanzaron la última tecnología de equipos de producción digital, durante una jornada de tres días realizada en Santo Domingo.

Esta actividad se realizó junto a dks Group –socio de negocios de Canon en República Dominicana. Allí se presentaron las últimas tendencias en maquinaria y equipos, insumos, flexografía, soluciones integrales de investigación y comunicación, animación digital, diseño, publicidad e impresión.

Además se exhibió el modelo imagePRESS C750 que ofrece a los usuarios finales calidad, productividad y versatilidad extraordinarias, en un equipo compacto con capacidad de expansión.

Sobre esta actividad y las ofertas de Canon en el mercado dominicano sostuvimos una breve conversación con, quisimos conversar con Carlos Carvajal, quien representa la empresa aliada DKS quien ofreció una perspectiva de la presencia de esa empresa y los productos Canon en República Dominicana.

DDRD- Recientemente Canon ha anunciado una alianza con la empresa DKS para que la represente en República Dominicana. ¿Cuáles son las bases que sustentan ese acuerdo y en que se beneficiarán una y otra empresa?

DKS representa un socio de negocios muy importante en el mercado dominicano. DKS es una empresa que le brinda al usuario atención personalizada, técnicos capacitados por Canon y alta cálida de servicio. Adicionalmente DKS es un canal especializado y con experiencia extensa en el mercado de artes gráficas.

DDRD -En la gama de productos Canon, cuáles de estos tienen más significación o demanda en el mercado de República Dominicana?

Vemos un crecimiento en el mercado de artes gráficas en la República Dominicana, ahí es donde estamos penetrando el mercado efectivamente con DKS.

DDRD -Si la tienen, podrían ofrecernos una visión de futuro de República Dominicana, desde el punto de vista de sus desafíos tecnológicos en la variedad de bienes y servicios.

La República Dominicana es una isla del Caribe con importancia comercial para Canon y reconocemos la potencial significativa que tiene en el segmento de artes gráficas.

DDRD -Tiene Canon una oferta de productos enfocada hacia la mediana, pequeña y microempresa, tomando en consideración que ese es un sector en desarrollo en el país.

Si, nosotros tenemos unos de los portafolios más amplios en la industria. Tenemos soluciones de equipos para PyME hasta equipos industriales que imprimen más de un millón de copias mensuales

DDRD – Que visión tienen y cómo se proponen participar en la anunciada República Digital anunciada por el Gobierno dominicano.

Ahora estamos evaluando las posibilidades de participar en esta plataforma.

DDRD -Finalmente que otros productos y servicios se proponen ofrecer en el mercado dominicano.

Canon tiene un portafolio demasiadamente fuerte y nuestros socios locales pueden ofrecer todo el portafolio a los usuarios finales.