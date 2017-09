Yunesky Maya se une a las Aguilas Cibaeñas

SANTIAGO. -Yunesky Maya se reportó apenas el segundo día de entrenamientos y junto a Francisley Bueno le reporta a las Aguilas dos refuerzos en el campo, mientras la conexión cubana comenzó a dibujar su presencia efectiva en el equipo amarillo.

Las Aguila recibieron ayer además a los lanzadores de relevo Cesilio Pimentel y Ulises Joaquín, quienes se integraron de inmediato a los entrenamientos.

“Estoy trabajando intenso para agarrar la forma, vengo de un año inactivo tras una operación Tommy, pero bastante recuperado por un trabajo intenso tanto en lo psicológico como físico que estoy llevando”, dijo de entrada Yuniesky

Maya y Bueno practicaron intenso, tanto que parecería han iniciado una competencia para reclamar lanzar el primer juego de la temporada el próximo 13 de octubre, cuando los cibaeños abren el torneo midiéndose a los Tigres del Licey.

Maya que viene de una operación Tommy John reveló que su brazo ha respondido muy bien “estoy como cuando tenía 20 años, siento mi fortaleza y estoy tirando duro, aún no he medido mi velocidad, no quiero hacerlo, ni apresurarme, pero estoy muy bien “

Yunesky, que ya ha lanzado en la pelota dominicana varias temporadas con los Leones del Escogido y los Tigres del Licey dijo que se siente contento por la oportunidad de trabajo que le han dado las Aguilas, lo que piensa aprovechar.

“Me estoy esforzando mucho, todos saben que soy un fajador y estoy echando el reto, me he preparado como nunca y ya veremos los resultados”, dijo

Maya es consciente de que el béisbol dominicano es el escaparate ideal para proyectarse hacia otros mercados beisboleros, ya que es agente libre, otra razón que le hace esforzarse al máximo

Dijo que “Pienso que con la ayuda de Dios y de los entrenadores, y lo que ponga de mi parte hará que todo salga bien”.

Maya piensa en contribuir para que las Aguilas se metan nuevamente a los play-off y explica que “soy un jugador muy competitivo y me gustaría ser parte de eso”

FRACISLEY: “SI ME DAN LA BOLA LA COJO”

De su Francisley Bueno se mostró satisfecho por regresar de nuevo a las Aguilas, con quienes actuó la pasada temporada invernal, teniendo un buen desempeño en la ronda regular y el raund robin.

“Mi meta es hacer una temporada igual o mejor que la del año pasado, ya este año en el verano lancé en el Norte de la Liga de México donde tiré 60 entradas y me fue muy bien”, dijo.

El año pasado Francisley fue el segundo mejor lanzador de la ronda regular en la LIDOM, cerrando con 4-2, efectividad de 1.64,

Bueno dijo que “pienso que será muy agradable ser parte de un equipo campeón con las Aguilas, estoy agradecido por esta segunda oportunidad de estar aquí y pienso contribuir al máximo”.

En su habitual tono de hablar el cubano se extendió en una sonrisa cuando le preguntamos si estaría listo para tirar el primer partido de la campaña, contestando que “Yo siempre la pido, si me la dan estaré listo para hacer mi trabajo”