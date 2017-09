J Balvin: “Conozco muy bien el movimiento dominicano de la música urbana”

El intérprete colombiano confiesa buscar inspiración en la música de Lápiz Conciente, Mozart La Para y Don Miguelo, entre otros intérpretes locales.

En una de las entrevistas que forman parte de la plataforma Rumbo al #Festival Presidente2017, disponibles a través de las redes sociales de Cerveza Presidente (@cervpresidente, en Twitter e Instagram; Cerveza Presidente, en Youtube), el cantante colombiano se declara seguidor del movimiento urbano criollo y de sus principales intérpretes.

Incluso, lo considera mucho más potente que lo que está pasando en este sentido en su país natal. “En Colombia tenemos dos exponentes comerciales y eso se ve como si fuera un movimiento, pero no hay uno”, dice. “Movimiento es el de República Dominicana, o el de Puerto Rico, con cuarenta o cincuenta artistas luchando por un género. En Colombia se ha vuelto más mediático, porque, o está Maluma o estoy yo, pero no es que haya un movimiento”, explica el intérprete de “Mi gente”, “safari” y “Bobo”, entre otros exitosos temas.

Con el sentido del humor que le caracteriza, J Balvin también dijo conocer gran parte de los intérpretes nacionales de música urbana, mencionando a Lápiz Consiente, Mozart La Para y Don Miguelo, artistas donde ha encontrado inspiración. “Si estoy representando un género y no sé quiénes son los principales exponentes, bueno, pues estoy mal”, argumenta. “El dominicano me causa mucha gracia, su forma de expresión me encanta”, afirma.

En la entrevista, colgada en su totalidad en Youtube (https://www.youtube.com/user/cervezapresidente/videos) el reggetonero se refirió al Trap, controvertido género que sigue ganando adeptos. “Entre más Trap pueda hacer yo, más disfruto. Creo que es otra forma de expresión musical, la juventud lo quiere escuchar y nos encanta”, dijo.

Para J Balvin, sin dudas, uno de los artistas más pegados del momento, su presentación el próximo 5 de noviembre constituye su estreno en el Festival Presidente, en este su vigésimo aniversario. “Recuerdo cuando yo estaba empezando a soñar con la decisión de ser artista, que veía allá en el Festival Presidente a Daddy Yankee, a Wisin y Yandel y a todos los artistas que han sido un referente para que yo esté dentro de la música y ahora que nos toque a nosotros… ¡es súper increíble!”, comenta al respecto. Además, promete ofrecer para esta ocasión “muy buena música y un excelente show”.

