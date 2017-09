Brigadas despejan vías de árboles tumbados por vientos del huracán María

Desde las primeras horas de la madrugada y durante todo el día brigadas de la Comisión Policial y Militar (COMIPOL) y de Mantenimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) despejan las vías troncales y secundarias en diferentes puntos del país.

En la zona Este, autopista Duarte, carretera Sánchez, retiraron árboles, letreros y escombros arrojados como consecuencia de los vientos ocasionados por el huracán María.

El ministro de Gónzalo Castillo, dijo que se han intervenido puentes y carreteras en el Sur, Este y Cibao, de forma preventiva.

Castillo, pidió a la población a no salir de sus hogares al menos que no se trate de una emergencia, y que hasta el momento no se han registrado daños en infraestructuras.

Expresó, que el número 829-688-1000, de asistencia vial se está utilizando para emergencias.

Asimismo, indicó que unos mil 500 vehículos pesados han sido desplazados en todo el país para el trabajo de despajar las vías, algunos de estos corresponden al Ministerio y otros han sido facilitados por los contratistas distribuidos en las 32 provincias.

El general de brigada, Estanislao Gonell Regalado, señaló que desde ayer distribuyeron 196 patrullas de militares y 145 brigadas de personal civil fueron distribuidas. Expresó que las brigadas están instruidas para trabajar en las labores de rescate y despejar las vías en todo el territorio nacional.

La distribución de las patrullas de carreteras cubrirán 33 tramos y las 145 brigadas integradas por once hombres cada una trabajaran en labores de mantenimiento de carreteras, indica una nota de prensa del ministerio.

En las provincias que han sido declaradas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) el personal ha sido reforzado siendo distribuidos en los tramos de las vías troncales por regiones.

En la provincia La Altagracia, fueron asignadas 8 brigadas de mantenimiento de Carreteras; en El Seibo, 7; La Romana, 3; Hato Mayor, 7; María Trinidad Sánchez, Samaná, 7; Montecristi, 10; Sánchez Ramirez, 6; Duarte, 12; Pedernales, 8; Elías Piña, 6; Valverde, 5; Puerto Plata, 5, entre otras.

Unos 5 mil brigadistas del MOPC trabajan en las labores, que incluye técnicos e ingenieros, para ir en auxilio de la población.