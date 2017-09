Periodista de CDN amamanta niño en albergue en Barahona

Redes sociales se vuelcan en bendiciones para la periodista por gesto de amor hacia el infante.

Por Leonardo Plata.-

BARAHONA.- Bendiciones, palabras hermosas y de aliento, han expresé cientos de personas en las redes sociales, por la imagen colgada por la periodista Deyanira Gómez, donde se ve a la reportera de CDN, Sahira Castillo, amamantando a un bebé en uno de los albergues de las zonas afectadas, y que cuya madre no estaba lactando.

Según las informaciones, el niño recién nacido no para de llorar, pero no había alimento porque su madre no lacta, lo que conmovió a la reportera y de inmediato se acercó a la madre y le ofreció darle el ceno, a lo que esta accedió de inmediato.

La imagen ha concitado elogios y muchas palabras de bendiciones por el acto de amor que hace la periodista en un lugar donde hay decenas de personas desplazadas por el Huracán María que afectó la zona nordeste del país.