Gobierno de Japón apoya proyecto de modernización de la DGII

Magín Díaz afirmó que Japón tiene mucho que enseñar al país, por lo que Impuestos Internos está en la mejor disposición de aprender de su experiencia

Santo Domingo, 19 septiembre 2017-. La cooperación técnica de Japón anunció la aprobación de un proyecto que busca apoyar el fortalecimiento y modernización de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para que la institución logre alcanzar su objetivo de disminuir la evasión y elusión de impuestos en el país.

La aprobación de este proyecto fue anunciada hoy por Akihiko Yamada, representante Residente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, siglas en inglés), al participar en el seminario “Características de la Administración Tributaria de Japón”; el cual estuvo dirigido a gerentes y encargados de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas.

La actividad fue encabezada por el Director General de la DGII, Magín Díaz, y el señor Yamada.

Con este proyecto se busca mejorar los procesos y procedimientos internos de la DGII, capacitar al personal de la institución, y equipar de forma adecuada las administraciones locales y la sede de la institución. El representante de JICA reiteró el interés del Gobierno de Japón de colaborar y acompañar las iniciativas de DGII. “Con nuestro apoyo buscamos establecer una administración tributaria más eficiente, transparente, y justa, que responda a la necesidades de la sociedad”, declaró Yamada.

En tanto que Diaz valoró el apoyo del Gobierno de Japón y agradeció el gesto de colaboración técnica que contribuirá con los propósitos de seguir fortaleciendo la DGII.

El seminario

El seminario, impartido por miembros del Institute for Financial Affairs, Inc. (KINZAI), contó además con la presencia de Yoko Novas Ikuma, asesora de Formulación de Proyectos y Huáscar Peña, oficial de Programa del JICA. Por KINZAI participaron Kenichiro Iwashita, Director General de Cooperación Internacional y Katsuhumi Kurihara, profesor graduado de la School of Accountancy, Waseda University.

Al pronunciar las palabras de bienvenida, el Director de Impuestos Internos destacó que “Japón es una de las economías más desarrolladas, con una cultura de cumplimiento más avanzada, una tradición de instituciones muy sólidas, que tiene mucho que enseñar al país, por lo que la DGII está en la mejor disposición de aprender de su experiencia y de ver cómo se puede aplicar en el contexto dominicano los avances que han tenido en materia de administración tributaria”.

Los temas abordados durante la capacitación fueron: Panorama de la Administración Tributaria de Japón, Actividades de Cumplimiento, Auditorías Fiscales, Recaudación de Impuestos, Formación del Personal, Gestión de Recursos Humanos, Relaciones Públicas, Educación Tributaria y Servicio al Contribuyente.

El Institute for Financial Affairs, Inc. (KINZAI) es una institución asesora de la Administración Tributaria de Japón, dependiente de la Agencia de Servicios Financieros del Gobierno, fundada en el año 1950 por el Ministerio de Hacienda. El KINZAI cuenta con asesores de instituciones académicas y de la Agencia de Impuesto de Japón, con experiencia en asesoría en varios países en vías de desarrollo.