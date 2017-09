Pablo Milanés, una vida dedicada a la canción

Pablo Milanés viene con un tren de cincuenta vagones, cincuenta discos de una vida que se ha afincado en el amor y en la canción social para hacer de su carrera un tributo al buen cantar.

“Canciones para Siempre”, el concierto que habrá de presentar el 7 de octubre en el anfiteatro de Puerto Plata, es un resumen, una esencia de un trayecto que se inició siendo muy joven en su natal Bayamo, provincia de Oriente, que hoy se llama Gramma, en Cuba.

Este trovador que inició su camino discográfico cantando Versos Sencillos de José Martí, punto de partida de un andar que lo ha llevado del feeling al son cubano, de la nueva trova al amor y una y otra vez de vuelta a su oficio de cantor que se ha paseado por los más diversos escenarios del mundo.

En 1965 cuando en Santo Domingo sonaban los fusiles de la Revolución de Abril, Pablo componía Mis Veintidós Años, con un nuevo lenguaje musical que habría de marcar su trayectoria de compositor, que había empezado con Mi Desengaño dos años antes y que habría de marcas hitos con temas como Yolanda, Yo No Te Pido e incontables composiciones arraigadas en el gusto popular, y que esa generación, la de la revolución dominicana, lleva muy arraigada en el sentimiento y el cariño.

En este concierto no faltará quien recuerde su participación en el Primer Encuentro Internacional de la Canción de Protesta, sus años de colaboración con su compatriota Silvio Rodríguez, o su participación junto a Mercedes Sosa, Chico Buarque, Simone o Víctor Jara.

Resonarán los acordes de una carrera en la que ha compartido escenario y producciones musicales con Víctor Manuel, Ana Belén, Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat, Andy Montañez, Chucho Valdez, Joaquín Sabina, Fito Páez, Ricardo Arjona, Maná, Miguel Núnez, José María Vitier y con su hija Haydée Milanés.

Pablo, que ha cantado en numerosas ocasiones en escenarios de la República Dominicana, estrenará esta vez el anfiteatro de Puerto Plata, en la Puntilla del Malecón, para desde allí, cantar a su vida a través de canciones que jóvenes y adultos han entonado una y otra vez en toda América y en otros continentes, sin temor de que se las lleve la brisa fresca del Atlántico, porque estarán destinadas al corazón del público que de seguro disfrutará cada una de sus interpretaciones guardadas allí mismo, Para Siempre.

Para Vivir, Yo Pisaré Las Calles Nuevamente, Quien Me Tienda La Mano al Pasar, De que Callada Manera, tributo inolvidable al poema Canción del poeta nacional cubano Nicolás Guillén para decir; Amo Esta Isla, Cuanto Gané, Cuanto Perdí, El Breve Espacio en que no Estás, Mírame Bien, Pobre del Cantor, son parte de un repertorio que, tendrá que concentrarse en esos hitos básicos de su carrera porque no habría tiempo en una noche para poder interpretar las más de 600 canciones que pueblan sus 50 discos, recogidos recientemente en una labor conjunta de su oficina artística, junto a Artex y la casa discográfica Bis Music.

“Si alguna vez me siento derrotado

Renuncio a ver el sol cada mañana

Rezando el credo que me has enseñado

Miro tu cara y digo en la ventana

Yolanda”

El “Pablo Querido”, al que un grupo de artistas latinoamericanos cantaron en 1995 y que obtuvo el Grammy a la excelencia musical en 2015, viene a cantar a la tierra de Luperón, muy cerca de la estatua de Antonio Maceo segundo jefe militar del Ejercito Libertador de Cuba, que visitó está ciudad en 1880, frente a la fortaleza San Felipe, con una historia construida al ritmo de sus raíces y de sus composiciones más universales.

El 7 de octubre no es, hasta ahora, una fecha especial, lo será, a partir del momento en que el mítico músico cubano interprete sus canciones en un concierto en que la contraparte dominicana lo será el reconocido cantautor Pavel Núñez.

El cantante oriundo de Santo Domingo e intérprete de temas como Te di, Betania, Paso a Paso, Dime si lo ves, Al Otro Lado de La Calle y Viene Grande, le tocará estrenarse también en el nuevo anfiteatro cargado de las composiciones que lo han hecho merecedor de numerosos premios nacionales y de un público que le sigue en cada una de sus actuaciones.

Con Pablo Milanés, con Pavel Núñez y los músicos que les acompañen, la noche del 7 de octubre promete ser una de las más emotivas del presente año en el aforo puertoplateño.

La producción del evento a cargo de Gialp Productions, con vasta experiencia en el montaje de eventos multitudinarios en la región, garantiza un concierto sin desperdicios y con las más modernas condiciones de luces y sonido para un espectáculo de este nivel en el anfiteatro de Puerto Plata.