Ismael Reyes: Catástrofes naturales evidencian abandono de los pobres

El presidente del Partido Demócrata Institucional, PDI y candidato a la presidencia, Dr. Ismael Reyes Cruz, reveló que las miles de familias afectadas por las inundaciones y fuertes vientos dejados por los huracanes Irma y María en distintas zonas del país han puesto de manifiesto las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en las que viven los desheredados de la fortuna.

“Los huracanes y las consecuentes inundaciones de barrios marginados construidos en zonas muy vulnerables no son una realidad nueva, sino que forman parte de un viejo problema de pobreza y abandono social que el gobierno hace poco por resolver. No podemos vivir permanentemente repitiendo ese ciclo de desplazados, damnificados y tragedias cuyas causas no son atacadas, prefiriéndose la política demagógica de aplicar paños tibios que deja las cosas como están”, manifestó el líder del PDI.

No obstante, Ismael Reyes se pronunció a favor de que las autoridades, en conjunción con las iglesias y las instituciones de la sociedad civil acudan en auxilio de los más afectados, pero sin perder de vista la soluciones estructurales del problema y la reubicación de los residentes que están más expuestos a los embates de las inundaciones provocadas por ríos y cañadas.

“El gobierno debe acelerar la asistencia alimentaria, de atenciones médicas, alojamiento, para socorrer a los afectados por las inundaciones ocasionadas por las lluvias de los últimos días en las zonas impactadas por los recientes huracanes y que al día de hoy mantienen incomunicadas a miles de personas. También resulta pertinente que el gobierno condone las deudas a los productores cuyas plantaciones han sido devastadas por estas tragedias naturales”, dijo el Dr. Ismael Reyes Cruz.

Reyes adujo que si algo ha dejado claro los recientes fenómenos de la naturaleza es el grado de exclusión social de miles de dominicanos cuya vulnerabilidad ha aumentado con las inundaciones. Abogó por la implementación de un plan de emergencia rápido para dar respuesta a las necesidades del momento.