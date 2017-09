Religiosos denuncian males sociales de RD en marcha por la Biblia

Santo Domingo, R. D. – El Ministerio “Marcha de La Biblia R. D.”, condenó la alegada corrupción rampante de los últimos gobiernos que hemos tenido, la cual llamó “La Obra Cumbre” de esas administraciones; y dijo que muestra de ello son los sonados casos de Odebrecht, La Sun Land, los Tucanos y otros; tras realizar la “Gran Marcha Temática de La Biblia”, la cual recorrió diversos barrios de la Zona Norte de la Capital.

El pastor Andrés Matos, coordinador nacional de dicho Ministerio Cristiano, indicó además, que debido a la falta de una “Justicia Preventiva”, el flagelo de la “Violencia Contra La Mujer”, se ha generalizado en el país, causando muerte como la de Emely y otras, que se dan a diarios y que reseñan los Medios; tras indicar, que en la mayoría de los casos, pese a denunciar los hechos de violencias y amenazas, la lenidad y falta de acción de las autoridades actúan como cómplices de los verdugos de las mujeres.

Matos también criticó la alegada “Guerra del Tumbe”, que dijo impera en la Policía Nacional, donde dijo que alegadamente se ven “Tumbe” en el deficiente combate y complicidad con el narcotráfico, en la deficiente persecución contra el robo y contra los pederastas y homicidas; tras asegurar, que no hay “legía o detergente” que limpie a la uniformada.

El líder cristiano aseguró por ello, que la Biblia es “único control y antídoto” a todo el mal que afecta hoy la nación; tras asegurar, que dentro de un corazón arrepentido, como dice la Biblia, no hay robo, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, adulterios, fornicaciones ni homicidios; por lo que dijo, que no es extraño el comportamiento de los últimos gobiernos que han dirigido el país; ya que a su juicio no han pactado con la Dios y la Biblia, y por el contrario son rebeldes a éstos.

“Necesitamos encauzar la nación en el orden de Cristo, como lo estableció el Patricio Juan Pablo Duarte, cuando plasmó en la Biblia abierta en el Escudo Nacional; el verso de Juan 8:32; Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre; ya que de continuar con esta política torcida y dañada, hemos de caer en un laberinto de donde jamás saldremos”, apuntó.

La denominada “Gran Marcha Temática de La Biblia”, se inició en las esquinas formada por las avenidas Duarte y Pedro Livio Cedeño, en el sector Villas Agrícolas en la capital, y recorrió los sectores, Ensanches Luperón, Espaillat, Gualey, Los Guandules, Guachupita, Las Ciénagas, Villa Francisca y Borojol, donde terminó al final de la calle Josefa Brea, con una gran campaña, con cánticos y la prédica fogoza del reverendo Nérsido Borg, superintendentes de las Asambleas de Dios en el país.

“Esta marcha, contrario a otras que realizan denominaciones evangélicas hermanas, es “Temática”, porque recreamos personajes de la Biblia; donde vemos por ejemplo un hermano imitando a Jesús, montado en el burro, como cuando el Salvador hizo su entrada triunfal a Jerusalén, antes de la Crucifixión; otra hermana recrea a la Reyna Esther; también vemos una alegoría de los barones que cargaban el Arca del Pacto, en la peregrinación de Israel por el Desierto, entre otras”, explicó.

Matos recordó por último, que dicha marcha nació en el propósito de Dios, quien puso la inquietud en él pastor Ventura Popa González, y en los ministros Ernesto Camacho, Otelio Vidal, Anicasio Cabral, Félix Jaime y otros que conforman dicho Ministerio, de diferentes denominaciones cristianas/evangélicas del país; tras destacar que el próximo 27 de Septiembre, también celebrarán el Día Nacional de los Evangélicos en el país, instaurado mediante Ley 208-84, a iniciativa del señor Álvaro Vicioso y del diputado Escotto Veloz.