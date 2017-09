The Future Of Adversiting donará recaudaciones a Save The Children

SANTO DOMINGO.- En la búsqueda de no solo aportar al futuro de la industria de la publicidad y marketing de la República Dominicana, el congreso más importante del país enfocado a este sector, The Future Of Adversiting (FOA), en su cuarta edición, ha anunciado que el 5% de las ventas de sus boletas, serán dirigidas a la fundación Save The Children.

FOA Dominicana, confía plenamente que el futuro está en manos de los niños, por eso ha apostado en esta entrega en aportar con esta fundación, que trabaja con los pequeños más necesitados en Batey y comunidades de muy bajos recursos.

“Fue un arduo trabajo identificar a la fundación que deseábamos beneficiar, pero queríamos una que se enfocará en trabajar en el futuro, y definitivamente el futuro son los niños, por eso nos creó mucha ilusión unirnos a la fundación Save The Children”, resalta Yessely López, directora de FOA Dominicana y directora de negocios internacionales para Marketing Directo.

Save the Children Dominicana tiene un fuerte compromiso hacia los niños y las niñas. El enfoque en desarrollo humano y en Derechos de la Niñez basa su estrategia en los cuatro principios que rigen la Convención de los Derechos de la Niñez, así como en la Teoría del Cambio de Save the Children.

En esta cuarta edición, la cual se estará realizando el próximo jueves 28 de septiembre en el auditorio de Sambil, la directiva de Save The Childrem Dominicana, presidida por el empresario Antonio Espaillat, formarán parte de acto de apertura del congreso internacional The Future Of Adversiting 2017.