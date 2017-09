Premios Ilustres en New Jersey reconoce congresistas dominicos americanos

Por Isidro Barros.-New Jersey, US. El pasado sábado 23 se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a prominentes personalidades destacadas en diferentes aéreas, llevado a cabo por el Instituto de Estudios Latinos (Institute for Latin Studies) en el recinto de la Universidad Rutgers en Newark, New Jersey.

Estos reconocimientos son parte de un proyecto de investigación de tres años dirigidos por esa institución, que se inició en el 2016 y terminará en el 2018, guiado para identificar a prominentes personajes latinos que sobresalen en el arte, leyes, negocios, liderazgo, educación, literatura, medicina, servicios sociales, religión, deportes, entre otras aéreas.

Para ser reconocido, el Instituto de estudios latino toma en cuenta que las personas hayan sido pioneras en su campo o que hayan tenido una influencia significativa en su profesión o desempeño.

En esta ocasión, fueron reconocidos en el aérea de política y gobierno los dominicos americanos, Daisy A. Báez, representante estatal de la Florida y primera dominico americana electa a la legislatura del Estado de la Florida y Julio Guridy, Concejal de la ciudad de Allentown y primer dominico americano electo en el Estado de Pennsylvania.

También Joselyn Peña-Melnyk, asambleísta del estado de Maryland y primera dominico americana electa a la legislatura del Estado de Maryland y Juan Pichardo, Senador por el Estado de Rhode Islan y primer dominico americano electo al senado Estatal en los Estados Unidos

El evento comenzó con un coctel de agradecimiento y contó con varias interpretaciones musicales.

Al final del proyecto se presentó un documental celebrando las contribuciones de estos Latinos en los Estados Unidos.