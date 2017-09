PRM define ruta para convenciones escalonadas

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró este jueves su Comisión Política, en la cual aprobó las fechas de celebración del calendario de las convenciones internas que elegirán sus dirigentes a todos los niveles orgánicos de dirección de la organización

Una resolución leída y presentada a la asamblea, por el Presidente en Funciones, licenciado Orlando Jorge Mera, aprobada a unanimidad, fija para el 26 de noviembre la culminación de la votación universal escalonada en los organismos de base, para el 3 de diciembre, la culminación de las convenciones locales escalonadas de Delegados y para el 10 de diciembre, la Convención Nacional de Delegados que elegirán su Dirección Nacional

La asamblea aprobó a unanimidad que la elección interna sea con el Padrón Celebrado, el cual se construye en este momento, y fijó un plazo hasta el 31 de octubre para la culminación del Premil, mediante el cual se afilia y/o reafirma la militancia del partido que tendrá derecho a votar.

También se fijó el 15 de noviembre, como fecha tope para la revisión, procesamiento y ratificación oficial del Registro de Militantes de la organización. LA dirección Ejecutiva en cumplimiento de sus atribuciones estatutarias tomará las decisiones condignas para el éxito del cronograma hacia la Convención.

En la sesión del máximo Organismo del PRM asistieron 524 miembros de una matrícula de 731 para un 72 por ciento de la misma.

Andres Bautista, presidente de la organización, rindió un informe pormenorizado de los gastos y entradas de las finanzas, además de hacer un recuento de los pasos dados por el partido para lograr el cambio de los órganos de las Altas Cortes, distintos actos en la lucha contra la corrupción, entre otros

Jesús Vásquez motivó a los presentes a trabajar duro para fortalecer y dinamizar cada día más, a los organismos partidarios y lograr un partido templado para ganar las elecciones del 2020.

En la asamblea hablaron, además, la licenciada Sonia Guzmán, la doctora Milagros Ortiz Bosch, Deligne ascensión, Salvador Ramos, Joes Delio Ares, entre otros.

Estuvieron presente en la mesa directiva, además, el ex presidente Hipólito Mejía, el ex candidato presidencial Luis Abinader, Cesar Cedeño, Geanilda Vásquez, Roberto Fulcar, Rafael Montilla, Alfredo Pacheco, José Ignacio Paliza, entre otros.

Como invitado fueron resaltados el ex alcalde de San Cristóbal José Montas, el ex diputado por PEravia Miguel Franjul, Rodolfo Valera, ex alcalde de San Luis, los diputados Miledys Suero y Luis Sánchez, provenientes del PRD, entre otros.