Leonel firma acuerdo con Federación Interamericana de Abogados

SANTO DOMINGO.-El ex presidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), doctor Leonel Fernández, suscribió un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Federación Interamericana de Abogados (FIA) para la promoción de la cooperación técnica y financiera en sectores que serán establecidos posteriormente por ambas instituciones.

Conforme a los términos del acuerdo, la cooperación entre Funglode y la FIA consistirá en apoyo complementario a las propias iniciativas de cada una de las partes envueltas para ayudarse mutuamente a alcanzar sus objetivos institucionales.

Entre las modalidades de cooperación que establece el convenio están el intercambio de documentos e información; intercambio de especialistas en las áreas de cooperación, organización y ejecución de conferencias; realización de seminarios y talleres; realización de estudios e investigaciones conjuntas; publicaciones conjuntas y otorgamiento de becas y cursos de adiestramiento.

El ex presidente Fernández firmó el documento contentivo del acuerdo en representación de Funglode y su institución hermana en Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), en tanto que por la FIA lo hicieron Jorge Hernández Rubio Carrera y María Carolina Obarrio, presidente y secretaria general, respectivamente.

En el marco del encuentro, los directivos de la FIA le entregaron al expresidente Fernández el certificado que lo acredita como miembro honorario de ese foro profesional independiente, fundado el 16 de mayo de 1940 para fomentar el intercambio de informaciones y opiniones profesionales en procura de contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en el Hemisferio Occidental.

En el acto estuvieron presentes las co-directoras ejecutivas interinas de GFDD, Yamile Eusebio y Semiramis de Miranda. Mientras que la coordinación para la firma del convenio entre ambas instituciones estuvo a cargo de Nathanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano de Funglode.