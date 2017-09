Cónsul de RD en Nueva York pasa balance a su gestión

NUEVA YORK.-El cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Carlos A. Castillo, afirmó que durante un año de gestión ha cumplido con los cuatro ejes fundamentales de mejorar la calidad de los servicios consulares, acercar el Consulado con la comunidad, aumentar la inversión extranjera al país, las exportaciones y el comercio hacia “nuestra jurisdicción”.

En materia de inversiones extranjeras, Castillo hizo referencia al grupo de empresarios hoteleros estadounidenses Discovery Corporation, encabezados por su presidente ejecutivo Michael Meldman, que recién visitaron la nación dominicana, donde se reunieron con el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional y anunciaron la inversión de mil millones de dólares en el proyecto turístico de Playa Grande, Rio San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez, el cual adquirieron en diciembre de 2016 y ya se han invertido algunos 150 millones de dólares adicionales.

Carlos A. Castillo ofreció su rendición de cuentas durante un encuentro con autoridades consulares y diplomáticas, oficiales electos, empresarios, representantes de organizaciones, educadores, gestores culturales y líderes comunales, en el que también habló Marjorie Espinosa, viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de los Asuntos Consulares y Migratorios.

“Hace un año aceptamos con devoción y buenas intenciones la designación por parte del Excelentísimo Presidente Constitucional Lic. Danilo Medina de ostentar la posición de Cónsul General. Un reto y un desafío que juntos hemos podido sobrellevar”, expresó Castillo.

Puntualizó que para mejorar la calidad de los servicios fueron remodeladas por completo la sede consular, localizada en el 1501 de Broadway en Manhattan, incluyendo nuevas áreas de legal, nuevas oficinas, remozamiento y limpieza interna, remodelación de los baños, limpieza de los pisos, cambio de plafones, nueva señalización, nuevas ventanillas, sistema de seguridad, entre otros.

También fue remozada completamente la oficina satélite del Consulado que funciona en Paterson, Nueva Jersey.

Resaltó que se hizo un relanzamiento de la Ventanilla de Salud, mediante la realización de alianzas “con proveedores de salud que hoy nos acompañan, y con la publicación de nuestro Calendario de Salud para la comunidad”, y se puso en marcha la Ventanilla Virtual de Convalidación de títulos universitarios, donde se han recibido más de 500 solicitudes y 164 títulos convalidados a la fecha.

Asimismo “inauguramos la Oficina de Gestión ante el Registro Civil para asistir a los dominicanos con errores en sus actas de nacimiento, pusimos en funcionamiento la alianza con CENAPEC para ofrecer el servicio de bachillerato a distancia, se efectuaron talleres de servicio al cliente y reforzamiento de los conocimientos consulares a nuestros empleados para ofertar mejor servicio”.

Se remodeló y amplió el “Centro de llamadas o Call Center” para asegurar la calidad de la Institución, se reforzó el sistema de informática, se realizó un acuerdo con “Friends of EDUCA” para trabajar conjuntamente en iniciativas y proyectos a favor de la educación en la jurisdicción consular y en RD.

Durante el encuentro de rendición de cuentas que conto con la presencia del embajador ante la ONU, Frank Cortorreal, el cónsul Castillo citó como uno de sus logros la elaboración de la “Agenda Dominicana” en base a consultas hechas a la comunidad sobre los principales retos y desafíos que enfrente la comunidad, así como posibles soluciones, tanto en Manhattan, como en New Jersey.

Fue renovada la alianza con OSHA, para impartir cursos sobre seguridad laboral en la sede consular, se realizó una alianza con “Site Safety” para impartir cursos de seguridad laboral en el sector eléctrico y de andamios, y fue lanzado el concurso “Pinta tu Patria”, para que niños dominicanos y de origen dominicano puedan expresar a través de la pintura el significado de ser dominicano.

Castillo destacó la reunión que sostuvo con el Sub Comisionado de los Bomberos de NYC para tratar temas de seguridad contra incendios para la comunidad Dominicana, organizo la visita a la sede consular del Director de Puerto del Aeropuerto Internacional Jhon F. Kennedy y los jefes de las terminales de Jet Blue para dar informaciones veraces sobre los procedimientos empleados por los nacionales dominicanos a su arribo al aeropuerto JFK, para combatir la desinformación.

Además, se dio asistencia legal y consular a una connacional cuyos derechos fueron violentados cuando aguardaba prisión en un centro de deportación de ICE, y Castillo visitó recintos penitenciarios en todos los Estados de la jurisdicción consular, algunos acompañados por la actriz Dascha Polanco, estrella de Orange Is the New Black.

En ese orden, Castillo recordó que “gestionamos y coordinamos la visita del Comisionado de la Policía, James O’Neill, al Presidente de la República Danilo Medina Sánchez, y en su calidad de

Presidente pro tempore de la Coalición de Consules Latinoamericanos, se reunió con el alcalde Bill de Blasio junto a los 17 cónsules Latinos para tratar temas de interés para la comunidad Hispana en Nueva York.

Destacó la puesta en funcionamiento del Programa “El Consulado en Tu Hogar”, para llevar las informaciones del Consulado a los hogares de los dominicanos en nuestra jurisdicción, la organización de los Juegos Patrios, con la participación de más de 1,000 atletas en 25 disciplinas.

Asimismo su participación en las conferencias SOMOS Puerto Rico y SOMOS Albany, organizadas por el Caucus Hispano del Congreso Estatal de Nueva York., y por primera vez en “Harlem Week” del Consulado Dominicano, junto a la Oficina del congresista Adriano Espaillat.

Al finalizar la rendición de cuentas, los asistentes hicieron preguntas sobre temas relacionados con los servicios consulares y muchos de ellos encomiaron la labor que durante un año ha realizado el cónsul general Carlos A. Castillo, expresando su admiración por los cambios que se han producido en beneficio de la comunidad dominicana residente en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania.