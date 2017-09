Fiscalía aleja a presentadora de TV de rapero en San Francisco de Macorís

La presentadora de televisión Nibila Tapa rispotó la versión del rapero Don Miguelo de que fue ella quien solicitó y logró el alejamiento del artista. Sin embargo, la oficina del cantante urbano ha repondido difundiendo la decisión de la fiscalía de San Francisco de Macorís.

La decisión judicial fue emitida la noche del viernes. Consiste en una medida de alejamiento contra Nabila Tapia, puesta por artista urbano y productor Don Miguelo. Esto se izo luego de que la fiscalía rechazara los alegatos de la comuicadora de que el exponente urbano la agrediera física y verbalmente, además que el cantante destruyera el apartamento donde ambos convivían.

Según la declaración de un médico legista designado por el INACIF, se establece que Nabila no presenta daños físicos como ella alegaba y que esta se encontraba en perfecto estado de salud. La versión es de la oficina del artista urbano.

“Cabe destacar que Don Miguelo y Nabila tenían más de dos semanas separados debido a que ésta no estaba cumpliendo con sus obligaciones maritales llegando al punto de ni siquiera convivir con el intérprete de “Llevo la vainita”, argumenta el comunicado.

“Ella declaro todo en la fiscalía que yo no estaba en el apartamento cuando ella estuvo ahí, yo ni sabía que ella estaba en el apartamento, yo me enteré porque la trabajadora doméstica me comunicó que ella estaba allá y que andaba con cuatros personas, me desbarataron el estudio de grabación, la cama la apuñalaron y hasta rociaron de un ácido el lugar para incendiar todo” dijo el artista luego de que lo descargaran de las acusaciones que interpuso su expareja.

Nibila desmiente

La presentadora de televisión ha refutado esos argumentos. En su cuenta de Instagram dijo: “En ningún momento he recibido orden de alejamiento del padre de mi hija, y mi hija y su bienestar es lo único que me importa en este momento. Quiero aclarar, que he sido yo, quien puso una orden que alejamiento en contra de Míguelo, por ser víctima de violencia física, verbal y psicológica durante un tiempo considerado y que callé porque pensé que todo podía cambiar así como por mantener mi hogar.

Narra que ya el tiempo pasó y las cosas han empeorado en la relación la cual hasta el momento ha llegado a su fin. “Jamás he sido yo la ha desbaratado apartamento no ha cometido hechos de violencia con él” ” esos no son los valores con los que me formé ” en esta relación quise dar lo mejor de mí como lo que hago en mi vida y quienes siguen mi carrera así lo saben”.