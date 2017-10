Jóvenes dirigentes PLD defienden padrón abierto

Consideran la Ley de Partidos sería una conquista ciudadana

Los dirigentes peledeistas Daniel Santos y Claudia Rita Abreu consideran que el uso del padrón abierto en las elecciones internas brinda a los ciudadanos la oportunidad de participar en las precandidaturas y no conformarse con la selección de los partidos, que muchas veces responden a intereses propios y no a lo que importa a las comunidades o la ciudadanía en general.

Entienden que unas primarias abiertas, simultáneas, manejadas por la Junta Central Electoral y obligatorias será el inicio de evolución y relevo natural de esas agrupaciones, porque permitirá el desarrollo de nuevos líderes, por lo que consideran ese punto debe estar en la Ley de Partidos Políticos.

Basan su defensa sobre que los que ganan los comicios dejan de ser solo representantes de sus organizaciones, para serlo del pueblo, por lo que les indigna el intento de manipular con el tema del “clientelismo” que recuerdan siempre ha existido y las votaciones primarias cerradas son “tierra de nadie”.

Abreu afirma que por esto son cosa común los votos marcados, las actas alteradas y otras irregularidades, “práctica que caracteriza a algunos agrupaciones y en los pequeños es normal tenerlo como un negocio familiar o un colmado de dos o tres”.

Ve intención de confundir a los militantes haciéndoles creer que las estructuras internas de los partidos dependerán de elecciones abiertas, lo que es falso.

“Decirle vendidos a los ciudadanos es ofenderles. Estudios internacionales indican que en Latinoamérica la compra de votos no representa ni un 1% de los sufragios, además ¿Quienes han comprado votos alguna vez han verificado si lo hacen a alguien inscrito en su propio partido?”, expresó y ve ese argumento como una excusa pos verdad.

En tanto, Santos indicó que la política es en sí un oficio noble, que quienes lo ejercen deben pensar en el beneficio común, no de un grupo, por eso exclama que aquellos que dicen “con lo que nos ha costado formar este partido” no tienen vocación de lucha social, más bien, esperan ser reconocidos con mayores derechos que los que no están organizados.

Ambos se reconocen como progresistas y ya han hecho varios podcast al respecto que están en Internet (www.vestidosdecordura.com) donde explican sobre los desafíos de la izquierda y las luchas ideológicas en el mundo y lamentan la gran falta de identidad ideológica por el alto nivel de confusión que prevalece en las militancia partidaria donde ni siquiera las bases de los partidos, “constantemente aplastadas”, perciben su propia esclavitud.

“La simultaneidad evitara que un partido influya en las decisiones de otro, ya que difícilmente un ciudadano en su única oportunidad de participar en este proceso decida votar por quien no quiere”, dijo Santos.