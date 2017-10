Cecilia García protagonizará “Al final del Arcoíris”

La polifacética artista inicia la celebración de sus 50 años en la escena de las manos del director Carlos Espinal

La destacada artista Cecilia García regresa a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito para protagonizar la producción teatral y musical, “Al final del arcoíris” del afamado autor Peter Quilter bajo la dirección del experimentado director Carlos Espinal.

Con la puesta en escena de “Al final del arcoíris”, la polifacética Cecilia García inicia la celebración de sus 50 años en la escena y su estreno está previsto para el 22 de noviembre próximo y es presentada por Primera Memoria Producciones.

“Al Final Del Arcoíris, es un drama salvajemente divertido que representa un conjunto glorioso de los tropiezos de Judy Garland, inyectados, con el encanto y la melancolía del estrellato del mundo del espectáculo. Cada nota que ella canta, cada fullería que hace, cada lágrima que derrama, cada broma que se quiebra, cada píldora que se toma”, se transmite con una honestidad alarmante en esta obra, es el retrato de una catástrofe viva que ustedes no se la deberían perder”, explicó Cecilia al referirse a su nuevo reto.

Con un gran éxito mundial, la obra en la que Cecilia García encarnará a Judy Garland, la niña prodigio, una de las más famosas actrices y cantantes estadounidense del siglo XX, madre de la también estrella, Liza Minelli y protagonista del clásico mundial “El Mago de Oz”.

“End of the Rainbow” su título Original en inglés, se estrenó con un gran éxito en Sydney, Australia en La Casa De La Opera (The Opera House) en julio de 2005 y triunfó en el West End de Londres en 2010/2011 y en Broadway, en el Teatro Belasco, en 2012.

Impartirá Master Class este martes en el bar Juan Locward

Cecilia García es la invitada a la tertulia que se realiza en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional. La artista dictará este martes 3 de octubre un “Master Class” a las 7:00 p.m. en una actividad abierta al público.

Mildred de la Mota, gestora cultural informó que desde hace meses, destacados artistas, productores de espectáculos, escritores y artistas visuales comparten su formación artística y su paso por la escena.

“Cecilia García compartirá su experiencia artística de 50 años de experiencia. Es un honor tener con nosotros a una figura de su dimensión compartiendo su experiencia”, comentó Mildred de la Mota.

De Cecilia García

Cecilia García, artista reconocida como una de mas importantes actrices dramáticas que ha dado la República Dominicana y una gran estrella del teatro musical, ha recibido múltiples reconocimientos durante toda su trayectoria en el canto, la actuación y el espectáculo, como los Premios Casandra y El Soberano como Mejor Actriz y Productora, así como también, la única mujer en recibir en dos ocasiones diferentes el Gran Dorado. La inolvidable protagonista de Master Class (Mejor Actriz 2012), pionera de los musicales de Broadway en el país, también ha protagonizado a Evita, de Andrew Lloyd Webber, Víctor Victoria (Mejor Actriz), de Blake Edward y Henry Mancini, junto a Freddy- Beras Goico, Los Miserables (Mejor Actriz), basado en la novela de 1862 de Víctor Hugo, en donde compartió escena con Frank Ceara, Carolina Rivas y un elenco de importantes artistas dominicanos.

Entre las comediantes dominicanas de todos los tiempos Cecilia ha sido un modelo digno de imitar y referencia a seguir de las siguientes generaciones. Produjo y protagonizó grandes programas de la televisión como “Cecilia en Facetas” y “En Donde Quiera Que Estés”, entre otros. Cuenta en su carpeta con tres producciones discográficas, “Dé Já Vu”, “Para Toda La Vida” y “Maravillosa” en donde hizo un dúo junto al mundialmente conocido compositor y cantante Iván Lins. Recientemente, Cecilia García se reunió con Cuquin Victoria y Felipe Polanco para presentar la revista cómico-musical “Los Tremendos Tres”. Su inolvidable caracterización de la Malvada Reina en Blanca Nieves, producida por Fidel López, la hizo favorita de todos los niños que asistieron al teatro.