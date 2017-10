Mondesí no sabe defenderse de una injusticia

Por Roberto Valenzuela. -No me extraña el comportamiento de los peledeístas de la nueva generación de morder la mano que los alimentó o destruir personalidades de las que se beneficiaron. Al doctor Leonel Fernández, después que los sacó de la “olla”(los llevó de pobres a ricos) en tres períodos de gobierno, ganando todas las contiendas electorales en el Congreso y los ayuntamientos, le trajeron un confeso narcotraficante para que lo “asesinara” moralmente.

Ahora le toca el turno al exsuperestrella de las Grandes Ligas, Raúl Mondesí. Al ser reportero por mucho tiempo en la Justicia, no me extraña que sea un tribunal de San Cristóbal que lo “condenara”. Es un secreto a voces que allí está la mayor cantidad de jueces que se han visto involucrados en escándalos de toda naturaleza.

Hasta el periodista César Medina lo atacó. Es bueno que se sepa que César es oriundo de San Cristóbal y ha tratado varias veces de aspirar a senador y nunca ha recibido el apoyo de los electores ni de los partidos, pues nunca ha hecho nada por su provincia. Jamás ha dado nada a nadie, en una de las provincias con más problemas. Hagamos una encuesta a ver quién es más popular aquí: ¿César o Mondesí? Y los dos tienen mucho dinero.

El error de Mondesí es ser independiente y mandar al carajo a “turpenes” de los cuatro partidos tradicionales (PRM, PLD, PRSC, PRD). Ahora le están cobrando, se están vengando: es un perseguido político.

Van contra él, pero no hay un preso por el escándalo Odebrecht. El expediente fue mal instrumentado para que se “cayera” en los tribunales, además de involucrar a gente muy enferma y a otros que nada tienen que ver con “esa vaina”.

¡Caramba! ¿Cuál es la doble moral en el PLD? Lo más solemne (centro de dirección y pensamiento político) es el Comité Político y tenía un “tal” “Juancito” de los Santos como miembro. …Todo el mundo conoce el origen de la fortuna de Mondesí.

A los que tienen mala memoria les recuerdo que Raúl no es un santo –ningún político nuestro lo es–, pero no llegó a la política en busca de riqueza ni a “lavar”, sino a dar, a matar el hambre en un país pobre. Recuerden que estamos en “RD”, donde la política es un oficio “lucrativo”, hay quienes llegaron en “chancletas” y hoy “andan en jeepeta”.

Mondesí es un pelotero millonario que va a la política a dar de lo de él. Cuando llega a diputado ya tenía mucho tiempo sirviendo a la gente: para el huracán Georges, en 1998, los primeros furgones de ayudas humanitarias que llegaron al devastado San Cristóbal los envió Raúl.

Como fanático de los Dogers, me puse la mano en la cabeza por su ingenuidad de que con tanto potenciar para el juego, dejara la pelota para entrar a un mundo tan complejo como la política.

Revestido de buena fe, dejó el beisbol pensando que en una posición pública podía ayudar a su pueblo natal. Pero es tan ingenuo (carente de malicia) que desde hace tiempo lo están destruyendo, lo usan como chivo expiatorio o piedra de choque entre los grupos que se diputan el control del PLD; y no se sabe defender.

No conozco personalmente a Mondesí (nunca lo he saludado), pero lo apoyo, estoy convencido que es un hombre noble que no merece lo que le están haciendo. Es bíblico: “No muerdas la mano que te da de comer”; y mucho menos en una nación tan pobre como la nuestra.