Se elevan a 58 los muertos y a 515 los heridos en Las Vegas

Se elevó a 58 el número de personas muertas y 515 las heridas en la masacre cometida por un pistolero en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El ataque se produjo desde el Mandalay Bay Hotel and Casino, desde donde un hombre atacó hacia una multitud que asistía a un festival de música al aire libre.

De acuerdo a las versiones oficiales, el atacante, que se parapetó en el piso 32 del edificio situado muy cerca del sitio del concierto, se suicidó antes de que la policía entrara a la habitación del hotel, dijo el shérif de Las Vegas, Joe Lombardo.

l sospechoso fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años, aparentemente un individuo local. La policía dijo que descubrió una cantidad de armas en la habitación que ocupaba.

A la media mañana del lunes, el FBI confirmó que Paddock no tenía vínculos con grupos terroristas internacionales.

Esta sería la matanza más grande en la historia de Estados Unidos. Todavía no se ha clarificado si se trata de un acto de terrorismo porque no se conoce el motivo.