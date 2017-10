Boricua Jorge López se integra prácticas de las Águilas

SANTIAGO. -El lanzador puertorriqueño, Jorge López, un derecho que se define como un atacante constante de la zona de strike ingresó este martes al campo de prácticas de las Aguilas Cibaeñas y es el octavo importando del conjunto.

López nació en Cayey, Puerto Rico, tiene 26 años, mide 6 pies, 3 pulgadas y 195 libras de peso. Declaró que puede lanzar rectas desde 93 hasta 97 millas, las cuales acompaña de un cambio que viaja a 88 y 89 millas, que puede mezclar con sinker, curva y rectas cortadas.

Jorge, pertenece a la organización de los Cerveceros de Milwaukee, luego de haber sido tomado en el Draft Amateur en junio del 2011 y en el béisbol de Puerto Rico pertenece a los indios de Mayagüez, por lo que al dirigente Lino Rivera, de las Águilas, le resulta una pieza conocida.

Llega al país luego de superar los estragos que causó a Puerto Rico el Huracán María, una experiencia que define como dramática para su país, pero que a la vez ha sacado a flote el espíritu de solidaridad humana de los puertorriqueños.

“Es mi primera experiencia en este béisbol, primero quiero dar gracias a las Águilas por darme la oportunidad, es algo muy bueno poder competir en esta liga dominicana y en verdad vine aquí a trabajar fuerte para ayudar el equipo a ganar”. Dijo de entrada.

Mas adelante destaca que “sabemos que el equipo lleva algunos años que no ha ganado y en verdad para mí y para mi familia es un honor poder visitar a Santiago, y tratar de romper con esa sequia¨

“Este año lance AA en Bellucci, Mississippi y trabajé gran parte como abridor y me fue bastante bien, Milwaukee luego quiso hacer los arreglos como relevista, ya que a sus iniciadores de Grandes Ligas les estaba yendo bastante bien y tuvieron una temporada increíble, pero luego decidieron que yo volviera a iniciar partidos”

Este año en AA López cerró con 8-8 y efectividad de 4.25 en 39 salidas, 13 como abridor, caminando 103.2 entradas, en las que cedió 92 hits, 49 carrereas limpias, 38 boletos y ponchó 105. Al igual que en el 2015, tuvo una breve estadía en el equipo Grande de los Cerveceros.

“Soy un lanzador que me gusta tirar strike atacar los bateadores para tratar de acabar rápido con el partido¨. Contestó cuando se le pidió definirse.

Añade que “es la primera temporada que trabajo como relevista y me fue súper bien, aquí con las Águilas voy a estar donde me necesiten, si me necesitan en el bullpen ahí estaré, si me quieren como abridor ahí estaré”.

López se une a los cubanos Francisley Bueno y Yunesky Malla, otros dos lanzadores importados por las Aguilas, que ya tienen en sus entrenamientos a los tambien refuerzos Jung Ho Kang (IF) y Reese McGwire (C) y Josh Judy (PD). No han llegado aún Ozzie Albies(IF) y Jarrett Parker (OF), anunciados previamente.