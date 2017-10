Maldonado saluda decisión CC-PLD de escuchar opinión expertos sobre primarias

Diputada del PRM afirma corriente del presidente Medina el PLD, con su posición sobre primaria busca un subterfugio y acomodar las situaciones para tener control de cuáles son los candidatos

El presidente de la Cámara de Diputados resaltó la decisión del Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para que se consulten expertos constitucionalistas y den su una opinión sobre si se aprueban primarias con un padrón abierto o cerrado.

Rubén Maldonado, expresó que esa decisión busca lograr que la ley de Partidos y Agrupaciones Políticas sea un instrumento que goce y tenga la reciedumbre legal necesaria para que pueda servir de instrumento para normal la vida partidaria.

“Para eso tenemos que crear un instrumento que no pueda ser atacado mañana, por aspecto de inconstitucionalidad. Como hay un debate en el país a si es constitucional o no las primarias abiertas, nuestro partido lo que hizo es solicitar una consulta jurídica de expertos constitucionalistas”, precisó.

Aseveró que el debate es básicamente porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con la vieja Constitución declaró inconstitucional las primarias abiertas.

Sin embargo, anotó que por eso es que se está buscando la opinión jurídica de expertos constitucionales para que determinen si ese aspecto se mantiene en la Constitución del año 2010.

Maldonado indicó que el único deseo que tiene el PLD es que el instrumento que ha de regir la vida de los partidos políticos a través de la ley de Partidos goce de la mayor transparencia y la reciedumbre legal necesaria.

“No queremos someter a la aprobación un proyecto que pueda mañana ser declarado inconstitucional y para evitar que eso suceda, el liderazgo político de del PLD con el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández y demás miembros del Comité Políticos, preferimos pedir la consulta de expertos”, precisó.

Josefa Castillo, busca acomodar situaciones

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Josefa Castillo, expuso que en el 2005, hubo una sentencia con relación al tema del padrón abierto o cerrado, que dictaminó que es inconstitucional el tema de padrón abierto.

“Yo creo que no es más que un subterfugio que está buscando el PLD sobre todo la corriente del presidente Medina”, afirmó.

La congresista de la provincia Santo Domingo, y nativa de Boca Chica, manifestó que de lo que se trata es de acomodar las situaciones para tener el control de cuáles son los candidatos de los demás partidos políticos que, les convienen competir al Gobierno.

“Entonces, no se puede buscar inconstitucionalidad sobre algo que ya el Tribunal Constitucional (TC) dictaminó, lo que significa que es un desconocimiento del PLD o es simplemente, buscar alargar el proceso y justificar no aprobar la ley de partidos”, apuntó.