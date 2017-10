Corriente por el Rescate del PRD favorece primarias con padrón cerrado

Aníbal García Duvergé, Andrés Henríquez y Guido Gómez Mazara consideran que son los militantes de un partido los que deben elegir a sus candidatos durante una convención interna con su propio padrón electoral.

Santo Domingo.- La corriente interna del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por el “Rescate del PRD” abogó por la celebración de primarias con padrón cerrado, tras considerar que adoptar el sistema de primarias abiertas contravendría la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la Constitución Dominicana.

Aníbal García Duvergé, Andrés Henríquez y Guido Gómez Mazara, fijaron su posición mediante una rueda de prensa celebrada la mañana de este jueves al tiempo que explicaron que los tres partidos tradicionales de la Republica Dominicana contaban de una militancia organizada, citando como ejemplo que el Partido Reformista Social Cristiano lo hacían a través de los cuarteles electorales, el PRD a través de sus comités de bases que tenían vinculación social y afectiva y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que “era el más hermético de todos a través de sus comités intermedios al que se podía pertenecer después de haber concluido los círculos de estudios”, todos y cada uno tenía un mecanismo de control de su militancia, que era los que podían ejercer los derechos adquiridos por tal condición.

“En tal sentido la corriente política RESCATE DEL PRD, quiere expresar su opinión sobre algunos artículos del proyecto de ley que habrán de gravitar significativamente en el presente y el porvenir del sistema de partido en la República Dominicana” precisó Aníbal García Duvergé, quien leyó un documento en la que fijaba la posición del equipo.

El vicepresidente del PRD recordó además la sentencia 19-2014, que la finalidad de un padrón electoral es además verificar quienes están aptos para votar, quienes no y los electores que pertenecen a otro partido

“Con un padrón cerrado los procesos de primarias internas de los partidos alcanzarían así mayor legitimidad, y a su vez resultarían menos costosas que con el padrón abierto de la Junta Central Electoral, igualmente evitaría que otras fuerzas externas y económicas influyan en la escogencia de sus candidatos y autoridades internas” justificó García Duvergé.

El documento leído por los integrantes de la corriente interna del PRD manifiesta, en otro de sus considerandos que “por otro lado quisiéramos referirnos al voto preferencial que en principio se pensó que se potenciaba el liderazgo político, social y comunitario, lo cierto es que servido fundamentalmente para encarecer la actividad política y hacer inalcanzable una curul para la clase media y facilitar la entrada al congreso de banqueros y otros adinerados de origen un tanto extraño”.

“Que hoy en día se inviertan 20 millones pesos, suma que no es recuperable con el salario de los 4 años a razón, hace suponer que la razón de la inversión es otra, puesto que no es rentable. La mafia del poder económico en la validez del voto preferencial se expresa en el conteo, cuando los adinerados compran el derecho a tener delegados en un colegio o en la Junta Municipal y escamotean los votos depositados por los electores para sumárselo de manera vil” establece el documento.

Cuota de la mujer

La corriente por el “Rescate del PRD” manifestó además que la cuota de la mujer no es más que demagogia partidaria, en la práctica son candidatas pero no son electas diputadas por las mismas razones.

“El voto nominal fortalece a los partidos si es mediante un proceso convencional transparente y a la mujer se le asigna en el marco de un mínimo de un 40 % el número correspondiente y no en una competencia desigual por el derroche de dinero fácil o de dudosa procedencia” expresó García Duvergé.

El ex senador del PRD reiteró que esa corriente a lo interno del PRD que las elecciones internas de los partidos políticos sean celebradas con padrones cerrados y elaborados por las propias organizaciones.

“En tal sentido la Corriente por el Rescate del PRD, tiene a bien reiterar que basado en lo anteriormente planteado apoyamos de manera categórica que las elecciones internas de los partidos políticos sean celebradas con padrones cerrados, como establece la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, para que así puedan cumplir con los procedimientos legales y de sus propios estatutos” precisó.

Así mismo expresaron de forma enfática que “un partido que no esté en la capacidad de elaborar un padrón electoral que pueda ser evaluado y certificado por la Junta Central Electoral, a pesar de los recursos cuantiosos que recibe del erario público, por vía de consecuencia esa organización política debe perder su reconocimiento”.

En tanto que Guido Gómez Mazara expresó que ante la inminencia de una ley de partidos que garantice que los procesos internos de los partidos se desarrollan sin la manipulación de fuerzas externas es necesaria que se desarrollen con un padrón independiente de cada partido.

Gómez Mazara calificó como una vergüenza el retraso en la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, al tiempo que manifestó que la discusión de varios borradores de la ley lleva más de 16 años.

El ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo asegura que la cúpula de los distintos partidos tiene una alta cuota responsabilidad es el retraso de la Ley, porque no quieren afilar cuchillo para su garganta. Indicó que legisladores y políticos han asegurado que el estatuto está a punto de ser aprobado, pero no terminan de hacerlo.

En torno a la posición del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado de que se desarrollen convenciones con padrones abiertos, Gómez Mazara se mostró sorprendido a lo que solo se limitó a responder “no sé qué mosquito le habrá picado ya que en la convención que él perdió de Hipólito Mejía su excusa fue que votaron más de 300 mil electores del PLD, por no haberse desarrollado con un padrón cerrado”