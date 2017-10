Sepultan en Nueva York a Francisco Rosario

Por Luis Aníbal Medrano S.- NUEVA YORK.- La alta dirigencia de los partidos Revolucionario Moderno, Revolucionario Dominicano, Revolucionario Social Demócrata, entre otras organizaciones políticas, así como una numerosa multitud de militantes de esas entidades se reunieron ayer en los actos fúnebres para despedir al fenecido dirigente político dominicano, Francisco Rosario, en un solemne acto realizado en una reconocida funeraria de Manhattan.

Con la muerte de Francisco Rosario, un reconocido dirigente perremeista que nunca practicó el sectarismo político, servidor a la comunidad por excelencia y activista social preocupado por la suerte de sus conciudadanos, a decir de los presentes, la democracia y la dominicanidad perdieron uno de sus mejores hombres.

Los testimonio de los presentes en los oficios religiosos de cuerpo presente refirieron que Francisco Rosario, hijo de Arcadio Rosario, hermano del ex senador por la provincia de San Cristóbal, Antonio Rosario, su esposa Juana Santos, su hijo Francisco Rosario Junior, sus otros hermanos Humberto, Magdalena, Marisol, Minerva, Oscar, Domingo, le dejó a esa gran familia un legado de humildad, compañerismo y solidaridad para con los demás.

Fruto de su accionar en vida, a la funeraria acudieron personalidades tanto de la vida política como empresarial, artística, comunitaria y de otros sectores de la comunidad hispana en los Estados Unidos que en algunos casos se desplazaron de diversos Estado de la unión para rendirle tributo en su viaje a la eternidad.

“Una de la causa de su fallecimiento, fue que él se dedico a resolver los problemas de los demás y no atenderse, a tal punto que decía que no tenía tiempo para ir al médico a chequearse”, aseguró su hermano, el ex senador de San Cristóbal Antonio Rosario.

El cadáver del extinto dirigente político será trasladado a la República Dominicana para darle cristiana sepultura el próximo viernes 6 de octubre en su provincia natal, San Cristóbal.