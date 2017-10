105 médicos pasantes ingresan al SNS

Titular SNS exhorta a pasantes de Ley recuperar prestigio de la profesión médica

Los alienta a que se involucren en la parte gremial para que mejoren la organización que está llamada a defenderlos

Santo Domingo.-Ante la presencia de 105 nuevos médicos pasantes de Ley que ingresan al sistema sanitario, el director Nacional de Salud reflexionó sobre el ejercicio de ese profesional y los invitó a cambiar la percepción que la gente tiene del médico para que éste no se vea ante el pueblo como un indolente.

Durante el acto de entrega de nombramientos realizado en la sede del SNS, el doctor Nelson Rodríguez Monegro afirmó que le resulta penoso, como médico, que un profesional de la salud no asista al paciente por estar en huelga o porque el paciente no tiene dinero.

“Si el médico no le da la atención a la persona enferma y que está demandando sus servicios porque no tiene dinero o por estar en huelga, para mí no es médico”, declaró.

El funcionario motivó a los jóvenes galenos a luchar por sus intereses y que se involucren en la parte gremial para que mejoren la organización que está llamada a defenderlos, pero dentro de un contexto ético.

Expresó que los jóvenes son la fuerza importante de transformación para generar los cambios que se requieren en la sociedad.

Sobre Residencias Médicas

El doctor Rodríguez Monegro reconoció que existe todo un proceso burocrático que atraviesa el aspirante a la Residencia Médica desde que toma el examen hasta que lo ingresan a nómina.

Indicó que como consecuencia de ese proceso, en la actualidad hay 600 médicos que tienen casi tres meses sin recibir su salario.

Al abordar el tema durante la inducción a los médicos pasantes, el titular de Salud explicó que el Examen Único de Residencias Médicas, se imparte en el mes de marzo y que a partir de esa fecha el proceso se tarda varios meses.

Sostuvo que ha explicado al presidente del Colegio Médico, en reiteradas ocasiones, la posible solución que permita agilizar el proceso de nombramientos a los médicos aspirantes a las Residencias Médicas, “para solucionar ese problema, el examen, que otorga la Universidad Autónoma de Santo Domingo, debe impartirse en enero y no en marzo como ocurre” advirtió.

Indicó que “al darlo en enero, se adelanta el proceso y posiblemente en dos meses se culmina, y así el tiempo permitirá agilizar que todos los contratos estén listos para el inicio de la práctica en el mes de julio y puedan cobrar oportunamente”.

Fue reiterativo tras indicar que aunque “le he dicho al presidente del CMD, que como miembro del Consejo de Residencias Médicas proponga el cambio de fecha, ya que el SNS no forma parte del mismo, el Ministerio de Salud Pública que lo preside junto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todos deben proponer adelantar el examen”, puntualizó.