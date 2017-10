Inauguran este sábado VII Clásico de Golf Maireni y Mitono en Playa Dorada PP

El Grupo Atlántico conformada por cinco empresas especializadas en materiales e insumos de la construcción, junto al comité organizador del torneo de golf benéfico integrado por Maireni Bournigal y su esposa Yadira Lama de Bournigal, junto al popular deportista Manuel Durán “Mitono”, celebran este sábado 7 de octubre a partir de las 9:00 AM, el VII Clásico de Golf Maireni y Mitono 2017, con la salida shotgun, en el gran jardín de Playa Dorada en Puerto Plata.

Certamen benéfico para los niños de la Fundación la Casita de Alexia, teniendo especial dedicatoria a la doctora Ana Simó orientadora y directora del Centro Vida y Familia, quien realiza acción social con terapias comunitarias, educando a través de la radio, “Consultando con Ana Simó”, con el lema Llevando armonía a tu hogar.

Los anfitriones Maireni, Yadira y Mitono, informaron la agenda del evento, a las 7:15, AM, registro de participantes, tiempo de práctica, entrega de suveniles y refrigerios.

Siguiendo a las 8:33 AM, palabras de bienvenida y entrega de tarjetas, 8:41 AM, lectura de reglas; 8:45, Himno Nacional e izamiento de banderas tricolor y del club de golf; 8:50 AM. Entrega de la placa a Ana Simó, quien hará el golpe de honor, para iniciar el recorrido de los 18 hoyos, luego de las 3:00 PM, almuerzo, ceremonia de premiación y rifas.

Jugándose en el formato Scramble en parejas, en las categorías A, B y C, donde las damas pueden integrar grupo mixtos como el pasado año.

Teniendo los premios especiales de los drivers más largos y precisos, así como el acercamiento a bandera, con el apoyado en un comité de torneo de este deporte del Puerto Plata Golf Club.

Sobresalieron el pasado año 2016, en el nivel A, Yamile Rodríguez y Jorge Andrés Medina campeones gross; Miguel Rippol, padre e hijo; Stephany Kim, junto a su padre Thomas; Smerling Rodríguez y Luis Mora.

Destacándose en B, Alejandro Valdez y Luis Rosario, Rafael Monegro – Abraham Sefadi, Igor Rodríguez-José Alberto González.

Los premios especiales Stephany Kim, el senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, Freddy Genao Fernández y José Morales, en los drives largo y de precisión, así como los acercamientos a banderas.