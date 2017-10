Héctor Acosta devela su estrella en el Paseo de la Fama Celia Cruz

Por Agustín de la Cruz (Sugar).- New York, (SL) -El alcalde de Unión City el Sr. Brian P. Stack y sus comisionados, reconocieron la trayectoria musical del popular intérprete dominicano “El Torito”, distinguiéndolo con una estrella en el “Paseo de la Fama de Celia Cruz Park”, ubicado en #UnionCity NJ.

Héctor Acosta, fue recibido con música, además de la presencia de representantes políticos, comunitarios, empresarios, medios de comunicación e importantes invitados, para tales fines en el lugar se ensambló una plataforma donde fue celebrada la parte protocolar del evento, dando inicio con el himno norte americano proseguido por el himno nacional dominicano.

La comunidad dominicana en ultramar se envolvió en una ambiente de emociones, elogios y aplausos al momento de “El Torito”, ser llamado a tomar la palabra y lo hizo agradeciendo a Dios, exaltando la trayectoria de “Celia cruz”, su legado dentro de la música tropical y la oportunidad brindada de poder develar una estrella con su nombre.

“Esa estrella tiene el nombre de Héctor Acosta “El Torito”, porque no se le puede poner el nombre de cada uno de ustedes, porque sin el apoyo de ustedes yo no mereciera es estrella, me siento honrado en representarlo a cada uno de ustedes en ese humilde obsequio que me acaban de hacer el día de hoy que lo voy aceptar humilde y respetuosamente”. Expresó.

Tan importante reconocimiento, ocurrió un día antes de que el intérprete del éxito “Amorcito Enfermito”, se convierta en el primer artista dominicano en presentar su propio concierto popular en el escenario más emblemático de la gran manzana, el “Carnegie Hall”.