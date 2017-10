José Jhan dio a conocer detalles de su nueva colección

Durante una concurrida velada realizada en las instalaciones del restaurante The Wine Room, el destacado diseñador de modas dominicano José Jhan Rodríguez anunció su acostumbrada participación en la próxima edición de Dominicana Moda 2017. Además, ofreció detalles de la colección que estará presentando: “The Poshman Game”.

Se trata de una innovadora propuesta de moda masculina que destaca las características de la “Belle Epoque” y rinde homenaje al diplomático, militar y jugador de polo dominicano Porfirio Rubirosa, ícono de estilo y elegancia durante el siglo XX.

Con “The Poshman Game”, el creativo francomacorisano experimenta con los cortes de las décadas cuarenta y cincuenta.

“En cada nueva colección la investigación se hace cómplice de la inspiración. Una de mis grandes pasiones en este arte de hacer moda, es la pasión que siento por lo ‘retro’”, expresó José Jhan a los presentes. “Me gusta empaparme de la historia de la sastrería clásica y mezclarlo con los cortes modernos de nuestros tiempos”, añadió.

Dentro de esta nueva propuesta, el diseñador también cuenta con colaboradores como René Mantilla, quién complementará la colección con el diseño de sombreros inspirados en el estilo ‘vintage’ de Porfirio Rubirosa. De igual forma, cuenta con el apoyo de la marca Navy Crew, quienes añaden en la colección el toque final con breteles hechos a mano. Por último, al desfile se une la marca de calzado JOG.

En esta ocasión, José Jhan contará también con la participación de Paola Santa, la cual estará a cargo del desfile de apertura con su firma de diseño “Paola Ready to Wear”. “Cuando conocí a Paola supe inmediatamente que estaba frente a una gran diseñadora, sabía que ella estaba destinada a seguir sus sueños”, explica Rodríguez. “Por esa razón me enorgullece y me encanta poder contar con esta joven y talentosa diseñadora”, argumentó.

Al igual que en años anteriores, el desfile se realizará a benefició de la Fundación Aprendiendo a Vivir.

José Jhan cuenta con el soporte de renombradas marcas nacionales e internacionales como Hyundai, Amway, Jumbo Moda, Lulú Tasting Bar, Ron Brugal, Vinos S.A., revista Estilos y Bodegas Errázuriz, a los cuales agradeció por el apoyo brindado.

Para más información sobre el desfile de presentación de “The Poshman Game” sigue a José Jhan en las redes como @JoseJhan o ingresa a la página web de Dominicana Moda, www.dominicanamoda.com.