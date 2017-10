Maluma manifiesta su amor por República Dominicana

Este popular artista colombiano Maluma se presentará el próximo viernes 3 de noviembre, en el “Festival Presidente 2017”.

Maluma está listo y ansioso por llegar a República Dominicana y presentarse en el escenario de “Festival Presidente 2017”. Así lo expresó recientemente en una entrevista con el equipo de producción del esperado evento organizado por Cervecería Nacional Dominicana, colgada en el canal de YouTube de Cerveza Presidente.

“Estoy loco por llegar. Todo lo que he visto de Festival Presidente son cosas maravillosas. Para mí es un gusto y un honor gigante regresar a un país como República Dominicana y ser invitado a uno de los eventos más grandes de la región”, dijo el intérprete colombiano, sin dudas, uno de los artistas más pegados del momento.

“Para mí estar ahí, cantar mis canciones, compartir con el pueblo, con la gente, siempre es una experiencia muy bonita y no veo la hora de llegar allá y romper el escenario, como debe ser”, argumentó. “Yo contento y súper agradecido, porque República Dominicana se ha convertido en un país súper importante para mi carrera”, agregó.

En el encuentro, que también se puede disfrutar a modo de cápsulas durante la programación diaria de Telemicro, Maluma habló sobre el poder de las redes sociales y el papel que han jugado las mismas en su trayectoria. “Las redes se han convertido en una herramienta de comunicación muy importante con todos mis fans; es una herramienta directa que tengo para contar a mis fanáticos lo que quiero, lo que pienso, lo que vivo en mi día a día”, comentó.

A pesar de contar con una legión de fanáticos que crece cada día, muchos de ellos del sexo femenino, el intérprete de “Felices los 4” y “Borró Cassette”, que se presentará el próximo viernes 3 de noviembre en “Festival Presidente 2017”, asegura no sentirse un símbolo sexual: “yo hago mucho deporte y eso, pero es más por una salud mental que por algo físico”, dijo. “Me gusta ir al gimnasio, el hecho de uno levantarse, mirarse al espejo y ponerse una buena ropa, significa que uno también se quiere, pero no es por un tema de vanidad, es más por un tema más mental y personal para salir adelante”, explicó.

Por último, el llamado “Pretty Boy” valoró el impacto de la música urbana en la actualidad y cómo este género lo ha convertido en un ídolo de masas. “Hago música porque me aporta mucha felicidad. Más allá de un trabajo, esto es un estilo de vida especial, escuchar canciones nuevas, de otros artistas me motiva a seguir trabajando y mejorando como artista, pero más allá de todo eso, en lo personal, hago música porque es lo favorito en mi vida”, argumenta el colombiano. “El género urbano me ha dado las herramientas para ser exitoso en mi carrera musical, mezcla otros tipos de música y viven en una evolución constante”.

Para ver el resto del contenido de esta entrevista, el público puede acceder al canal de Cerveza Presidente en Youtube https://www.youtube.com/user/cervezapresidente/videos.

Las boletas para el evento, que están rompiendo todos los récords de preventa, se encuentran disponibles en Colmapp, Uepa Tickets y en puntos de venta de CCN, Jumbo y Supermercados Nacional. Cuenta con el co-patrocinio de Ministerio de Turismo, Medios Telemicro, Viva, Banreservas, Malrboro, Centro Cuesta Nacional, Caribbean Cinemas y Diario Libre. https://youtu.be/UbsBex_aExA