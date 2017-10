Campari presenta “Negroni Secret Club”

Santo Domingo.- La nueva adhesión a la escena nocturna de Santo Domingo, Local 3, sirvió de escenario para que El Grupo Campari junto a su distribuidor, Álvarez & Sánchez, S.A dieron forma al “Negroni Secret Club” un evento que juntó a más de 30 bartenders de las principales barras de la ciudad presentando su propia versión de este coctel clásico contemporáneo que se reinventa día a día.

El evento abre un nuevo capítulo en la historia del Campari Negroni, uno de los cócteles más famosos del mundo con 34 creaciones únicas hechas por destacados bartenders locales. Las 34 creaciones de la República Dominicana competirán para el mejor Negroni y el seleccionado se sumará a un grupo internacional exclusivo de recetas que mantienen la historia del Negroni en movimiento dentro del libro internacional de la marca. En la pasada edición Jennyfer Lee y Jorge Cordero de The Cock´s Tail se convirtieron en embajadores de la marca Campari alrededor del mundo, representando el Caribe por primera vez con este archiconocido licor aperitivo italiano.

Los establecimientos participantes incluyen: Little John, Monalisa, Paradisus Hotel Punta Cana, Real Intercontinental Santo Domingo, Hard Rock Hotel Punta Cana, TGI FRIDAY’s, W Bar, Casa de Campo, The Cock’s Tail, SBG, Pate Palo, Jalao, Sabina Bar, Lulu, Bottega Fratelli, La Posta, Pearl Urban lounge, Q´ero, Sonoma, entre otros.

Un cine al más puro estilo ¨Cinema Paradiso¨ de Giuseppe Tornatore sirve de inspiración para el evento que sin duda fue como el Negroni, “Todo Menos Ordinario”. Entendimos el camino andado por Jennyfer Lee y Jorge Cordero con su ¨Around the World with a Negroni¨ como representantes de la marca durante 2016/2017 y se desveló la película Campari Red Diaries de Paolo Sorrentino donde Clive Owen tiene el papel principal, así como diferentes historias detrás de cada uno de los negronis creados.

Sin lugar a dudas un evento ¨Todo Menos Ordinario¨ donde todo coctel tuvo su historia.

Historia de Campari:

“Los orígenes de Campari se remontan a 1867 en Milán, concretamente en el Café Campari, donde Gaspare ofrecía a su clientela un aperitivo de su invención. Realizada a partir de extracto de alcachofa, su característico sabor surgía de la combinación de hasta 60 ingredientes distintos, incluyendo hierbas, especias, ralladuras de frutas y cortezas, entre las que sobresalen la quinina, el ruibarbo o la naranja amarga y la toronja. El color, según el mito, lo obtenían del caparazón de tortuga aunque, al menos, a día de hoy, es la cochinilla el colorante que se emplea en los licores para obtener el color rojo. A dia de hoy la empresa Grupo Campari cuenta con más de 50 referencias en su portafolio entre las que destacan SKYY VODKA, Glen Grant Single Malt, Wild Turkey Bourbon, Appleton Estate Rum, Aperol, Frangelico y Cinzano.

El cóctel Negroni fue creado en Florencia entre 1919 y 1920 por el conde Camilo Negroni. En los años 20, el conde era un cliente habitual de un bar de la ciudad, el Caffe Casoni y un día, cansado del aperitivo americano, le pidió a Fosco Scarselli, que trabajaba en este aristocrático café, que en vez de soda añadiera a su americano un toque de ginebra, en guiño a sus últimos viajes a Londres. Y es entonces, en este café de la calle Tornabuoni, el conde “habitual” pasó a ser conocido por los otros clientes como el Americano del conde Negroni o “El Americano con un toque de ginebra”. Al cóctel finalmente se le llamó con el nombre del conde que lo adoraba. Hoy en día, al igual que entonces, el cóctel está considerado como uno de los cócteles italianos más conocidos en el mundo como el sencillo, simple “Negroni”. Negroni es parte de la lista oficial de cócteles del IBA (International Bartending Association). Los cócteles del IBA se preparan a lo largo del mundo siguiendo la receta original.”

El evento promete sumergirnos en un viaje a través de la historia del Negroni, que se reinventa una vez más.

Contacto de prensa: Rafael Reyes Bisonó .E-mail: [email protected] (809) 224-0330

Santo Domingo, República Dominicana, 9 de Octubre, 2017. La nueva adhesión a la escena nocturna de Santo Domingo, Local 3, sirvió de escenario para que El Grupo Campari junto a su distribuidor, Álvarez & Sánchez, S.A dieron forma al “Negroni Secret Club” un evento que juntó a más de 30 bartenders de las principales barras de la ciudad presentando su propia versión de este coctel clásico contemporáneo que se reinventa día a día.

El evento abre un nuevo capítulo en la historia del Campari Negroni, uno de los cócteles más famosos del mundo con 34 creaciones únicas hechas por destacados bartenders locales. Las 34 creaciones de la República Dominicana competirán para el mejor Negroni y el seleccionado se sumará a un grupo internacional exclusivo de recetas que mantienen la historia del Negroni en movimiento dentro del libro internacional de la marca. En la pasada edición Jennyfer Lee y Jorge Cordero de The Cock´s Tail se convirtieron en embajadores de la marca Campari alrededor del mundo, representando el Caribe por primera vez con este archiconocido licor aperitivo italiano.

Los establecimientos participantes incluyen: Little John, Monalisa, Paradisus Hotel Punta Cana, Real Intercontinental Santo Domingo, Hard Rock Hotel Punta Cana, TGI FRIDAY’s, W Bar, Casa de Campo, The Cock’s Tail, SBG, Pate Palo, Jalao, Sabina Bar, Lulu, Bottega Fratelli, La Posta, Pearl Urban lounge, Q´ero, Sonoma, entre otros.

Un cine al más puro estilo ¨Cinema Paradiso¨ de Giuseppe Tornatore sirve de inspiración para el evento que sin duda fue como el Negroni, “Todo Menos Ordinario”. Entendimos el camino andado por Jennyfer Lee y Jorge Cordero con su ¨Around the World with a Negroni¨ como representantes de la marca durante 2016/2017 y se desveló la película Campari Red Diaries de Paolo Sorrentino donde Clive Owen tiene el papel principal, así como diferentes historias detrás de cada uno de los negronis creados.

Sin lugar a dudas un evento ¨Todo Menos Ordinario¨ donde todo coctel tuvo su historia.

Historia de Campari:

“Los orígenes de Campari se remontan a 1867 en Milán, concretamente en el Café Campari, donde Gaspare ofrecía a su clientela un aperitivo de su invención. Realizada a partir de extracto de alcachofa, su característico sabor surgía de la combinación de hasta 60 ingredientes distintos, incluyendo hierbas, especias, ralladuras de frutas y cortezas, entre las que sobresalen la quinina, el ruibarbo o la naranja amarga y la toronja. El color, según el mito, lo obtenían del caparazón de tortuga aunque, al menos, a día de hoy, es la cochinilla el colorante que se emplea en los licores para obtener el color rojo. A dia de hoy la empresa Grupo Campari cuenta con más de 50 referencias en su portafolio entre las que destacan SKYY VODKA, Glen Grant Single Malt, Wild Turkey Bourbon, Appleton Estate Rum, Aperol, Frangelico y Cinzano.

El cóctel Negroni fue creado en Florencia entre 1919 y 1920 por el conde Camilo Negroni. En los años 20, el conde era un cliente habitual de un bar de la ciudad, el Caffe Casoni y un día, cansado del aperitivo americano, le pidió a Fosco Scarselli, que trabajaba en este aristocrático café, que en vez de soda añadiera a su americano un toque de ginebra, en guiño a sus últimos viajes a Londres. Y es entonces, en este café de la calle Tornabuoni, el conde “habitual” pasó a ser conocido por los otros clientes como el Americano del conde Negroni o “El Americano con un toque de ginebra”. Al cóctel finalmente se le llamó con el nombre del conde que lo adoraba. Hoy en día, al igual que entonces, el cóctel está considerado como uno de los cócteles italianos más conocidos en el mundo como el sencillo, simple “Negroni”. Negroni es parte de la lista oficial de cócteles del IBA (International Bartending Association). Los cócteles del IBA se preparan a lo largo del mundo siguiendo la receta original.”