Director del SNS afirma Colegio Médico está equivocado

¨El tema de la quema de nuestra figura destemplada es una falta de respeto y bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a seguir esa metodología… seguiremos tratando de manera institucional estos problemas, no de manera personalizada, así es que esperamos que en cualquier momento podamos retornar el diálogo en las condiciones que nosotros estamos señalando¨.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro afirmó que ya no sabe cómo demostrarle al Colegio Médico Dominicano (CMD) que está equivocado con sus reclamos y con la metodología de volver a recurrir a los paros, ya que en los acuerdos establecidos se especifica que antes de detener los servicios de salud cualquier tipo de conflicto debe de dirimirse por medio del diálogo.

¨El presidente del CMD entiende que el diálogo es aceptar todo lo que él dice, lo que le viene a la cabeza, y la verdad es que no es así, por eso nosotros estamos demandando que de abrirse las negociaciones no puede darse entre nosotros dos porque ellos tienen una posición y nosotros tenemos otra fundamentada en lo que está rubricado en las negociaciones. En esas conversaciones, en ese diálogo, tienen que estar presentes los testigos que firmaron esos acuerdos y además un sector de la prensa, directores de diarios, de programas de panel, personas que generan opinión pública para hacer una revisión exhaustiva de esos acuerdos y poner de manera transparente ante la sociedad si estamos o no estamos cumpliendo¨, expresó.

Sostuvo que cuando se da ese tipo de hechos vandálicos que incitan a la violencia es una expresión de que se carece de argumento sólido para mantener sus posiciones, tras afirmar, que él está dispuesto a discutir íntegramente esos acuerdos en cualquier escenario y que ahí va a demostrar que si hay alguien que no ha cumplido precisamente se trata de esa dirigencia del CMD.

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, Rodríguez Monegro precisó que subyacen otros tipos de intereses, no el puramente gremial, ya que están en un proceso electoral. ¨El presidente del CMD tiene su candidato y está engañando a los médicos con mentiras reiteradas de que nosotros no hemos cumplido… porque quiere buscarse la simpatía de la mayoría de los médicos para que le apoyen a su candidato, esa es una de las aristas que tiene todo ese proceso y que él lo tiene bastante claro¨, manifestó.

Afirmó que a la entidad que dirige no le interesa realmente quien este dirigiendo o no el CMD, solo quieren un colegio médico que actué de acuerdo a lo que es, y dijo que muchos de los directivos del CMD no han entendido de lo que es un colegio médico y han mantenido su mentalidad en la antigua Asociación Médica Dominicana, lo que ha traído como consecuencia que una buena parte de los médicos prestigiosos de este país, desde el punto de vista profesional, científico y académico, no estén ahí.

Entiende que el CMD debe de tener otro tipo de comportamiento, que deben ser demandas y reivindicaciones verdaderamente justificadas porque es su deber defender a sus afiliados, pero basados en cuestiones realmente racionales. ¨El tema de la quema de nuestra figura destemplada es una falta de respeto y bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a seguir esa metodología… seguiremos tratando de manera institucional estos problemas, no de manera personalizada, así es que esperamos que en cualquier momento podamos retornar el diálogo en las condiciones que nosotros estamos señalando¨, reiteró.