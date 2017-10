César Medina explica sus condiciones de salud

“El pronóstico no es bueno” afirma el propio periodista y vicecancillar dominicano, quien está recluido en Presbyterian Hospital de Nueva York. El texto completo de su declaración es el que sigue:

Durante casi cincuenta años he ejercido el periodismo rindiéndole culto a la verdad, y aunque he cometido errores en mis juicios y valoraciones, nunca ha sido a costa de sacrificar valor tan esencial en la comunicación social. Menos lo haría ahora cuando el momento supremo de mi existencia me coloca en el vórtice de decires y conjeturas.

La verdad absoluta sobre mi estado actual de salud, es la siguiente: He sido diagnosticado con un adenocarcinoma en la zona hepática –un tumor canceroso localizado en el hígado–, que ha llegado a afectarme la vía respiratoria mediante nódulos en el pulmón derecho.

El pronóstico no es bueno, pero los médicos que me tratan en el Presbyterian Hospital de Nueva York –doctores Paul Lee, Rafael Lantigua e Ivonne Saenger–, consideran que el tratamiento que empezarán a aplicarme en el día de hoy puede tener resultados positivos a partir de los avances que ha alcanzado la investigación científica en el comportamiento de ese tipo de cáncer.

Llegué a Nueva York por mis propios pies, acompañado por mis hijos y mi médico desde hace más de 20 años, el eficiente y amable doctor Víctor Atallah Lajan. Recibo tratamiento ambulatorio y en esta primera fase de quimioterapia deberé permanecer en esta ciudad durante las próximas nueve semanas, cuando el equipo médico me hará una nueva evaluación.

Como estoy entrando hoy precisamente en la fase más riesgosa de esta enfermedad letal, pido a todos una oración por mí y que me permitan, por favor, atravesar este trance tan difícil de mi existencia sin hacer conjeturas ni vaticinios onerosos, rodeado por el cariño y el amor de mis hijos.

César Medina

Nueva York, 11/10/ 2017