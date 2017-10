Maestros son víctimas de política crediticia inadecuada

La situación coloca a los profesores en situación de iliquidez para atender requerimientos de corto plazo

Por Rafael Méndez

(Periodista-Diputado)

-UN ANALISIS-El endeudamiento impulsivo y compulsivo al que se ha inducido al magisterio nacional, es consecuencia de una política crediticia y sindical inadecuada, que les ha coloca en una situación que muchos califican de total Iliquidez para atender sus requerimientos de corto plazo. “Uno es amo de lo que posee y esclavo de lo que debe”.

Esa situación se ha convertido en una grave problemática social que está gravitando grandemente en el sistema educativo, convirtiéndose en una retranca para que el sistema se encamine hacia el logro de una educación de calidad, cumpliendo así una aspiración, una necesidad y demanda sentida por la sociedad dominicana.

Empero, esa voluntad manifiesta del presidente Danilo Medina de crear las condiciones materiales para alcanzar esa educación de calidad ha chocado con un mal endémico, que se expresa en una política crediticia-consumista y anarco-sindical-economicista, que ha hecho metástasis en la Asociación Dominicana de Profesores y en la Cooperativa Nacional de los Maestros”, subrayó.

Esas tendencias desviacionistas del sindicalismo clasista y de los más elementales principios y filosofía del Cooperativismo, se ha producido ante la indiferencia, complicidad y hasta el desconocimiento de los sucesivos titulares del Ministerio de Educación, aunque es justo reconocer que el Ministro Andrés Navarro ha acercado el dedo a la llega, pero no ha pasado de una pequeña incisión en un cáncer que ha hecho metástasis.

Y son esas políticas crediticia-consumistas y anarco-sindical-economicista, desfasadas, las que han terminado colocando como sus víctimas al magisterio nacional, que lo indujo a un endeudamiento imposible de soportar; a una situación de incapacidad total para atender sus requerimientos de corto plazo, como consecuencia de tener comprometidos sus ingresos en un por ciento difícil de manejar.

La situación descripta se agravó cuando autoridad educativa, amparados en no se sabe qué argumentos, y sin prever las consecuencias negativas a las que se ha llegado hoy, autorizaron que otras cooperativas otorguen créditos a los maestros, con lo acentuaron la tendencia a lo que algunos, con sobrada razón, han calificado como “endeudamiento Impulsivo o compulsivo”, del magisterio nacional.

Como secuela degenerada de esa situación se llega a la realdad actual en la que, sin temor a mucho riesgo o ser aventurado, se puede afirmar que el “endeudamiento Impulsivo o compulsivo” en el que hoy se encuentra el maestro es una “grave problemática social” que está afectando grandemente el sistema educativo, y frente a lo cual, las autoridad educativa no puede ser indiferente.

…”Siendo sus principales características la pérdida de control personal de la situación económica financiera por parte del consumidor, y el serio deterioro de las relaciones sociales construidas en torno al consumo y, por tanto, de las condiciones de integración y valoración social del consumidor endeudado”.

Las Victimas: Maestros-Maestros

Esas lacerantes políticas crediticia-consumistas y anarco-sindical-economicista, desfasadas, han terminado colocando como sus víctimas al magisterio nacional, inducido a un endeudamiento imposible de soportar; en situación de incapacidad total para atender sus requerimientos de corto plazo, como consecuencia de tener comprometidos sus ingresos en un por ciento difícil de manejar.

Al extremo que, menguado por la inducción y facilidades de crédito en varias cooperativas, las ha convertido en instituciones financieras alejándose de naturaleza social, lo que trae como consecuencia que el maestro es esclavo de la deuda, sujeto a sus designios. Su libertad es negativa, porque no sólo no tiene ahorro, sino que ha gastado lo que aún no gana, y llegar incluso a una libertad negativa que no es otra cosa, que una forma de esclavitud.

…”Porque te ganas tu dinero con tu trabajo, y trabajas usando tu tiempo y energía, y entonces si debes dinero en realidad debes trabajo y tiempo, es decir tu vida, careces de libertad para hacer con tu energía y tu tiempo lo que te plazca, eres esclavo”.

“La situación de endeudamiento, ocasiona así, serios trastornos al consumidor afectado, en los ámbitos económico financiero, familiar y social”… y es así como el maestro y la maestra ha sido postrada a una posición de vulnerabilidad total, y a una proclividad fácil para atender al cíclico llamamiento del gremio \ a la paralización de la docencia.”

Y es así que…“ La situación de endeudamiento, produce en los afectados sentimientos de frustración y rabia frente al problema que viven, que les lleva a culpar y responsabilizar al sistema financiero por las dificultades personales que enfrentan”.

En una ocasión nos atrevimos a pedirle a un Ministro de Educación que escogiera una demarcación cualquiera del país para que viera el neto que cobran los maestros; que comparara el costo de financiamiento y los electrodomésticos, y que los compare con los precios que se venden en el mercado, para que viera la enorme diferencia de los costos.

-Y eso no es nada…si yo te digo te cae para atrás- fue la respuesta que recibimos con la que implícitamente nos dejaba entender que estaba muy consciente de lo que sucedía. Pero…

Las Víctimas: Estudiantes Pobres

Maestras y maestros esclavos de la deuda, sujeto a sus designios, libertad es negativa, porque no sólo no tienes ahorrado, sino que has gastado lo que aún no ganabas, y llegar a una libertad negativa que no es otra cosa que esclavitud, es medio de un cuadro social y anímico que son CONOVADO, siempre al último recurso de la lucha gremial que es la huelga.

A este se añade que en cada municipio la Dirección de la ADP se maneja con discreta y total autonomía, y la asume de acuerdo a su línea políticas partidista o tendencial; de acuerdo a su realidad particular, de acuerdo a sus banalidades y a su veleidad, y hasta los caprichos y motivos más pueriles, que poner ejemplos de motivaciones de suspensión de docencia se haría interminable.

La ha logrado la estabilidad en el empleo de sus miembros y el descuento de la cuota por la vía administrativa, que vale destacar que es más grande de las conquistas que gremio alguno haya podido alcanzar en las República Dominicana y en cualquier parte del mundo.

Pero su errónea negativa concepción y visión clasista, coloca a la ADP como un gremio economicista y anarco-sindical, sin propuestas y sin articulación para alcanzar el reclamo de una educación de calidad, y sin mucho menos sentirse aludida ante la debilidad reiterada del sistema educativo del país.

De ahí que el gremio magisterial y la empresa social de los educadores, hayan colocado al maestro y a maestra en situación de debilidad y proclividad, para por vía de consecuencia colocar como la otra víctima de su errónea línea sindical al estudiantado proveniente de las familias más pobres, que son quienes reciben el hasta ahora mediatizado mendrugo de la enseñanza pública.

El dedo en la llaga

Si la autoridad para incursionar en un área determinado la otorga sus realizaciones, aunque parezca petulancia, nos proclamamos investidos de autoridad para dar lecciones en este aspecto, por lo que entendemos que lo que se impone es que el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores y la Cooperativa Nacional de los Maestros se aboquen a la conformación de un plan que incentive, reoriente y relance el compromiso y la responsabilidad social del magisterio nacional.

Compromiso y la responsabilidad social que tienda a elevar la subjetividad del educador, y le haga interiorizar sobre la histórica misión que el maestro y la maestra tiene con la sociedad, con las presentes y futuras generaciones, y bajo el postulado de que ser maestro, ser maestra es un honor, donde asuman el desarrollo de los valores, actitudes y conductas indispensables para la convivencia democrática en la escuela y en la comunidad.

Un a Ese plan debe articularse con políticas que tengan como elemento central la recuperación de la libertad integrar del maestro, que al ser la víctimas de esas políticas financieras inadecuadas, y hasta irresponsables, que les ha colocado en una dramática situación iliquidez, que les ha dejado sin capacidad para atender sus requerimientos de corto plazo.

De lo que se trata es que los maestros y las maestras puedan restablecer la voluntad, la salud emocional, la libertad integral y buscar fórmulas que alivianen su carga financiera que hace que los educadores no sientan el impacto proporcional en sus condiciones de vida con las importantes mejorías salarial que se les han otorgado en los últimos años.

En tal sentido, les corresponde al Ministerio de Educación, a la Asociación Dominicana de Profesores y a la Cooperativa Nacional de los Maestros, como instancias reguladora, representativa y crediticia, buscar las más diversas alternativas que supere la carga financiera que les hace imposible llevar a cuesta, y sin cuyo alivio parecería difícil aliviar la carga emocional y su libertad integral.

La Propuesta Concreta

Lo que proponemos es que el Ministerio de Educación, la ADP y la Cooperativa Nacional de los Maestros, por medio de una entidad bancaria, busquen un mecanismo de consolidación del endeudamiento que ha hecho colapsar sus los ingresos de los educadores, pero también ha hecho colapsar su estabilidad emocional, por lo que hay que se impone liberarlos del secuestro y del estrés ante el que están postrados.

El plan debe involucrar a todos los actores que interactúan en la comunidad educativa nacional, incluyendo a los estudiantes, y a todas las instancias existentes y las que se puedan crear para que surja la nueva voluntad y la nueva escuela que toda la sociedad demanda y esta comprometidos y consciente de que representa el pivote del desarrollo nacional.

Pero en las condiciones actuales, con la carga física, financiera y emocional, producto de las decisiones financieras inadecuadas, incentivadas por políticas crediticias que violentas normas, principios y filosofía del cooperativismo, no es posible recuperar la salud y la libertad integral de los educadores”.

Finalmente, hay que destacar y saludar el acuerdo reciente entre el Ministerio de Educación y la ADP, en el que se busca recuperar la docencia perdida como consecuencia de los paros magisteriales, pero ese acuerdo sólo toca un elemento coyuntural, y no ataca el problema medular del sistema que se verifica en la profunda modorra que acogota la voluntad y el entusiasmo del educador.

Nuevo Modelo de Endeudamiento

Al decir de muchos tratadistas, “todas las deudas tienen un lado macroeconómico… Cuando una persona se endeuda, es sólo un problema para la persona, pero cuando muchos se endeudan, el país puede sufrir muchos problemas, y eso significa que aquellos que no se endeudaron, o los jóvenes y niños de hoy y de mañana, pagarán el precio.

“La situación de endeudamiento afecta directamente al consumidor, en su capacidad económica, dado las progresivas limitaciones al acceso de los bienes y servicios necesarios para mantener su estándar de vida, y en su capacidad de integración social, frente a relaciones familiares y sociales resentidas fuertemente por la pérdida de la capacidad adquisitiva, y por ende, su capacidad de integrarse socialmente por esta vía”.

Se Avanza, no en Proporción al problema

Sin embargo, la afirmación anterior no significa negar que la educación manifiesta visos importantes de calidad, pero con enormes valladares de aptitudes, actitudes y conductas que hay que salvar, para que los alcances sean proporcionales a la inversión del cuatro por ciento del Producto Bruto Interno que con tanto optimismo y sacrificio hace el Gobierno del presidente Danilo Medina.

Aunque en términos materiales, el magisterio nacional ha tenido grandes logros en sus condiciones de vida, producto de los altos ingresos que devengan, en términos proporcionales debería tener un mayor efecto en su realidad particular, pero han sido inducidos a una dramática situación de iliquidez empujados por inadecuadas e irresponsable políticas crediticias.

Esa situación de incapacidad para atender sus requerimientos de corto plazo, como consecuencia de tener comprometidos sus ingresos, al extremo menguado por la facilidad del crédito en varias instituciones financieras, coloca al maestro y la maestra en una posición de vulnerabilidad total, y presa fácil para atender al llamamiento del gremio que les representa, al recurrir a la paralización de la docencia como último recurso de sus reclamos, sin importar el daño se e significa para el país, y sobre todo, para los pobres.