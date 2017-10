Festival Fine Arts 2017 entrega a The Student, premio a mejor película

Ganaron Mejor Actor: Luis Fernández, (Tamara) y Mejor Actriz: Diane Krugger, (In the Fade), y Fade, mejor corto dominicano. La película del público, resultó la panameña Kimura, de Aldo Rey Valderama.

La película The Student, del ruso Kirill Serebrennikov, considerada una obra maestra por cuanto expone una realidad universal y actual que evita populismos, extremismos, caprichos y fantasmas, resultó ser la mejor del VIII Festival Internacional del Cine Fine Art´s, anunció anoche el jurado del en la clausura del evento anual cinematográfico.

El crítico José D´Laura, presidente del jurado, destacó la calidad de la cinta basada en una obra teatral, presenta la vida de Veniamin, adolescente ruso, descubre que parapetado detrás de su fase mística, en este caso de cristianismo ortodoxo, puede conseguir de lo demás que sus deseos, hasta los más ridículos, se acaben cumpliendo.

La película del público, resultó la panameña Kimura, cuyo director Aldo Rey Valderama, envió un mensaje en video desde su país, agradeciendo el premio, presentado el veredicto por Joan Prats.

El jurado estuvo integrado por Jose D’ Laura, (presidente) la productora de cine Desiree Reyes, los periodistas José Rafael Sosa, Félix Manuel Lora, Joan Prats, Amelia Deschamps y Pachico Tejada,

Las premiaciones

Sección oficial:

Mejor Actor: Luis Fernández (Tamara, Venezuela);

Mejor Actriz: Diane Krugger (In the Fade, Alemania);

Mejor director: Hong San-soo (considerado el Woddy Allen de Corea del Sur), por su drama On the beach nigth alone.

Sección Opera Prima:

Mejor película:

Premio Aldea: Sin Norte (Fernando Lavanderos, Chile)):

Premio Opera Prima: Rara (Pepa San Martin, Chile).

Cortometrajes dominicanos:

Fado, (Tania Peña Valera), Premio del Público y Primer lugar del jurado Premio en metálico de 40 mil pesos del patrocinador La Sirena)

Azul, (Víctor Grullón), segundo lugar.

La Gerente de Distribución de Caribbean Cinemas Massiel García, agradeció a los asistentes por el apoyo brindado durante los 14 días de la 8va entrega del festival.

Liza Arzeno, de Altice en R. D. expresó: “Hemos sido plataforma para otorgar a nuestros clientes y al público en general los beneficios exclusivos que le permitieron disfrutar de esta increíble muestra internacional”.