Leones del Escogido marcan territorio

Los Leones del Escogido van con todo, sin dormirse en sus laureles, con el objetivo claro de revalidar la corona obtenida en el invierno pasado.

La fiesta de presentación de los Leones, celebrada en la noche del miércoles en el restaurante Jalao de la zona Colonial, fue un espectáculo con un montaje ágil y concluyó con la música de la popular cantante La Materialista.

José Gómez, director de operaciones de Béisbol, expresó que el equipo continúa en el proceso de transición que inició el año pasado. “Ese proceso se fortalece con jugadores de los sorteos recientes y ellos, Rafael Bautista, Cralos Devers, Nellie Rodríguez, entre otros; deberán convertirse en las caras del equipo”.

Agregó que el equipo espera “que ese proceso se mueva al pitcheo ya que varios relevistas jóvenes recibirán oportunidades. El trabajo del año completo se comienza a notar con ellos en el terreno”.

Anunció que ya están en el país, los importados que iniciarán la campaña. El receptor Mark Thomas fue el último en integrarse. “Es un cátcher que pertenece a los Cascabeles de Arizona y es eminentemente defensivo”, explicó.

Talento

Los jugadores dijeron presentes, incluyendo los importados. Los rojos se perfilan como un equipo completo con una profundidad envidiable en su material nativo de cara a la temporada que inicia este jueves.

La presencia de más de 80 peloteros en la etapa de entrenamientos es un indicativo del deseo de los miembros de la reserva de ser parte del roster rojo. El primer pick de los Leones en el draft de Lidom 2016, Eliezer Álvarez es un hombre a observar en la primera parte de la temporada, tras un año redondo en Clase A. El infielder de la organización Cardenales de San Luis bateó .323 con .404 de porcentaje de embasarse y se robó 36 almohadillas en 116 juegos. Pegó 36 dobles, seis triples, seis jonrones y remolcó 59 vueltas.

El poderoso Nellie Rodríguez (.250-26-85) está integrado tras poner buenos registros en Doble A y promete ser el primera base nativo que los rojos han necesitado desde que Mauro Gómez marchó al Asia.

Veteranos probados en la liga como los pitchers Carlos Pimentel, Armando Rodríguez y Yunior Novoa, entre otros, comenzaron a trabajar temprano.

Pedro López, revelación como titular en la pasada temporada, y el recién adquirido Keury de la Cruz, serán piezas a utilizar por el dirigente Luis Rojas.

Eury Pérez, Jorge Polanco, Jimmy Paredes y Erik González son integraciones esperadas para la serie regular.

Rafael Montero, Reyes Moronta, Kelvin Marte y Daniel Corcino son brazos calificados para ayudar desde la rotación o el bullpen.

Luis Rojas ya ganó y trae otro año de experiencia como dirigente de liga menor.

Importados

Los primeros refuerzos rojos son: Carlos Azuaje (2B, San Diego), Lew Ford (OF, agente libre), Justin Haley (P, Medias Rojas de Boston), Mike Hauschild (P, Astros de Houston), Chris Jones (P, Angelinos de Anaheim), Tommy Joseph (1B, Filis de Filadelfia), Chandler Shepherd (P, Medias Rojas de Boston), Daniel Plaka (OF, Mellizos de Minnesota) y Jason Stoffel (P, Orioles de Baltimore) y Mark Thomas (C, Arizona Diamondbacks).

Madrina

Durante la celebración, la señorita Annabelle Morales Eckhardt fue presentada como madrina para la temporada 2016-2017. Annabelle tiene 14 años de edad y se destaca por ser una excelente estudiante en el colegio Liceo Francés de Santo Domingo. También es apasionada con los deportes y muy carismática en diversas actividades sociales. Es hija del señor Luis Oscar Morales y la señora Marianne Eckhardt de Morales.

Transmisiones

La transmisión televisiva de los partidos de los campeones nacionales, Leones del Escogido, se realizarán a través del canal Digital 15, del Grupo Telemicro. Para la transmisión de radio, los Leones también contarán con amplia cobertura de sus partidos a través de la emisora La Súper 7 en los 107.7 FM.