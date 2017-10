Presidente dela Suprema advierte a jueces suspendidos por el caso Qurinito

En un mensaje a los jueces suspendidos Willy de Jesús de Núñez y Aleida Jiménez Acosta, el presidente del alto tribunal, Mariano Germán, argumenta que a ellos es a quienes más le conviene que se aclara el paradero de Pedro Alejandro Castillo Paniagua Qurinito.

De Jesús Núñez fue el primero en autorizar el traslado de “Quirinito” desde la cárcel de Najayo hasta San Francisco de Macorís, mientas que Joménez Acosta fue quien le otorgó la prisión domiciliaria.

La suspensión de ambos, expresó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no significa que sean culpables o no.

“Los magistrados fueron suspendidos para que las decisiones que estos pudieran tomar en los tribunales en los que imparten justicia no sean cuestionadas”, acotó Germán Mejía, previo al inicio del Congreso de Responsabilidad Civil, realizado en el hotel Catalonia.

“Más que criticar, dijo, hay que salvar al Consejo del Poder Judicial, que quiere transparencia”.

El caso ha escandalizado a la sociedad dominicana, pues se sospecha y casi se tiene la certeza de que hubo un plan para hacer aparecer que Qurinito, condenado a 30 años por homicidio, logró fugarse de la justicia y que no está muerto como se ha querido aparentar.