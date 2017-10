Ministra Altagracia Guzmán destaca aportes oficial a la Salud

Gobierno invierte RD$10 mil millones en aumento, nivelación salarial sector salud. Nombra 2,400 médicos, afirma la funcionaria.

Domingo.- Pese a que los acuerdos con el sector salud para el aumento y nivelación salarial a los médicos y otro personal de salud implican una inversión presupuestaria anual estimada en unos 10 mil millones, el Gobierno cumple los compromisos firmados el pasado año, por lo que la ministra de salud reclama diálogo sin presión.

Altagracia Guzmán Marcelino dijo este viernes que no obstante el Gobierno haber cumplido los puntos del acuerdo, “estamos en disposición de dialogar para resolver cualquier conflicto que se origine en el sector salud, pero no en medio de un paros hospitalarios, porque no se pude dialogar mientras se convoca a huelgas que perjudican a los más pobres”.

Dijo que el Gobierno está dispuesto a seguir el diálogo con el presidente del gremio médico, Waldo Ariel Suero, pero sólo si suspende hasta diciembre el paro en los hospitales para hablar ante la presencia de la comisión de facilitadores que se nombró para esos fines”, dijo Guzmán Marcelino.

RD$ 10 millones y 2 mil 400 médicos nombrados

El Gobierno ha dado respuesta al acuerdo de nombramientos, por lo que de enero a la fecha, a través del Servicio Nacional de Salud (SNS) se han hecho 2 mil 400 nuevos nombramientos de galenos en diferentes especialidades y localidades. También ha pensionado a decenas de médicos con la totalidad de su sueldo.

Incluso, el Gobierno, a través del Ministerio ha honrado con los galenos deudas que no estaban dentro del acuerdo, como es el caso del pago de 60 millones que se les adeudaba desde el año 2011. Además, entregó unos RD$20 millones para fortalecer la ARS-CMD. Todo eso se ha resuelto a través de simples llamadas telefónicas, sin paros ni movimientos o huelgarios pre-electorales.

“Los médicos jubilados se fueron a sus casas con su sueldo completo y seguro de salud; a los médicos en general se les aumentó un 25 por ciento, incluidos los del Seguro Social, que antes no estaban dentro de los aumentos por ley, ahora más de 400 galenos se beneficiaron del aumento de incentivos”, manifestó.

Apenada con incitación a la violencia

La ministra se mostró apenada con la actitud del presidente del CMD que de manera simbólica permitió quemas una foto del titular del Servicio Nacional de Salud, doctor Nelson Rodríguez Monegro. “Se trata -aseguró- de una acción que incita a la violencia en momentos que la sociedad dominicana necesita que la sociedad dominicana necesita mensajes de paz”.

Invitó a Waldo Ariel a que por el bien de la imagen del gremio de aquí a las elecciones modere un poco su actitud, porque la figura del médico y la imagen del CMD, cae a planos deplorables porque al parecer las insistencia en las huelgas tiene interés políticos.

Respeto a institucionalidad del CMD

Guzmán Marcelino aseguró que en la historia del Colegio, incluso cuando era una asociación, por primera vez su presidente sale en un afiche apoyando a una plancha en medio de unas elecciones.

Entrevistada por los periodistas Fernando Ramírez y Margarita Genao en el programa Esta mañana en vivo, por Telefuturo, canal 23 y declaraciones posteriores a medios de comunicación, Guzmán Marcelino dijo que todo el mundo tiene derecho a apoyar un a candidato, pero siempre, hasta ahora, todo el mundo había guardado las formas y respetado la institucionalidad de esa organización profesional.

“Hasta que pasen las elecciones invito a Waldo a moderarse un poco y que en estos momentos lo que él debe hacer es llamar a la paz y no incitar a la violencia, como lo ha venido haciendo en las últimas huelgas, en donde hasta permitió quemar la foto del titular del Servicio Nacional de Salud, Nelson Monegro”, recalcó Guzmán Marcelino.

Aseguró que el Gobierno ha cumplido con los médicos y que conforme vaya interpretando, el presidente del gremio agrega cada vez nuevos puntos nuevos, pero desde que se firmaron los acuerdos el presidente del CMD solo se ha dedicado a incumplirlo.

Cero caso de cólera tras paso de huracanes

En otro orden, la titular de Salud aseguró que luego del paso por el país de los huracanes Irma y María no se ha presentado un solo caso de cólera, pero se mantiene activa la vigilancia epidemiológica y el control vectores.

Aseguró no hay casos de cólera tras paso huracanes Irma y María, pero nos mantenemos vigilantes e incrementando la búsqueda activa de casos febriles, el control de vectores y eliminando criaderos de mosquitos y focos de ratas a través de ; aumentar los recursos y capacidades de las Dirección Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS).

En ese sentido, expresó que gracias a las medidas tomadas con anticipación y a través de las DPS/DAS se ha podido controlar la incidencia de esta y otras enfermedades, como las diarreicas, respiratorias y que aumentan a causa de las inundaciones y en los sectores más vulnerables. También se capacita y actualiza el personal de salud en torno a la detección temprana y correcto tratamiento de la leptospirosis.