INTEC gradúa 871 nuevos egresados en su 45 aniversario,

El 51% de los nuevos graduados de esta quincuagésima quinta ceremonia de graduación, pertenecen al nivel de postgrado, algunos de los cuales en modalidad virtual.

SANTO DOMINGO. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) entregó hoy al país 871 nuevos profesionales de grado y postgrado durante su quincuagésima quinta ceremonia de graduación, en la que se destacan las primeras promociones de seis programas de postgrado en cuya enseñanza la universidad es pionera en el país.

En la ceremonia, que se realizó en la Terminal del Puerto Sansoucí, fueron investidos los primeros egresados de la Especialidad en “Cálculo Actuarial: Vida y Pensiones”; de la maestría en Ingeniería de Estructuras, modalidad virtual, de las maestrías en Nutriología Clínica y en Obesología y Dietética. Además, el INTEC entregó a los primeros graduandos de la maestría en Gestión del Talento Humano con concentración en Desarrollo Organizacional, de doble titulación con el Instituto de Estudio Superiores de Administración (IESA). INTEC es la única universidad del país que ofrece esos programas.

Durante esta ceremonia también recibieron sus títulos 517 mujeres y 354 hombres. De esa cantidad, un 49% (424) pertenece al nivel de grado y 51% (447) a postgrado. El INTEC ha otorgado 31,293 títulos desde su fundación el 9 de octubre de 1972.

La ceremonia

El discurso de bienvenida estuvo a cargo del Rector del INTEC, doctor Rolando M. Guzmán, quien llamó a los graduandos a perseguir siempre el bien de la sociedad, “Toda moneda tiene dos caras. En este caso, la moneda que reciben al graduarse tiene por un lado una gran cuota de orgullo y satisfacción, pero por otro tiene la obligación moral de aportar nuevos conocimientos a mejorar las condiciones de vida de la colectividad”, expresó.

En tanto que el CEO y Presidente de la empresa de comunicación estratégica Newlink, Sergio Roitberg, pronunció el discurso de orden en que calificó a los graduandos como parte de la generación más preparada de la historia dominicana. Dijo que no hay dudas de que tendrán un gran futuro debido a la formación y preparación que les dio el INTEC, más la cantidad de oportunidades que ofrece el mundo de hoy.

El periodista argentino llamó a los jóvenes a ser auténticos y a vivir en el presente: “El que no está presente no sabe quién es ni lo que quiere. No sabe qué lo conmueve, qué lo hace vibrar. Está en otra cosa. Está en el pasado o en el futuro. No está en el momento y por eso no conecta; porque no siente”, reflexionó.

Roitberg recomendó a los egresados no ser profesionales egoístas, sino tener un propósito compartido “porque el mundo actual no reclama solo profesionales, reclama profesionales que sean transparentes, entiendan de velocidad, que vivan en un mundo más socialmente consciente y, sobre todo, que sepan colaborar. Reclama profesionales que no sean egoístas, que tengan, en la vida, un propósito compartido”.

El graduando con más alto índice de la promoción, Johnny René Pimentel Báez (con índice de 4 puntos), egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica, pronunció el discurso en representación de los graduandos, en el que precisó que los grandes logros son frutos de la dedicación, consistencia y disciplina.

“Es como si fuésemos una flecha, mientras más tensa es la cuerda, mayor será el logro que podamos alcanzar. Las grandes metas no tienen vía de rápido acceso, vienen en caminos angostos, debemos dejar a un lado aquellas pequeñas voces que nos llaman a postergar actividades y que sean estas las que nos den una señal de que estamos dejando de hacer cosas importantes”, indicó emocionado.

La juramentación estuvo a cargo de Pamela Marcel Rodríguez Vásquez, egresada de la carrera de Contabilidad, y beneficiaria de una beca del Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes (PIES).

En cifras

El 31.8% de los egresados pertenecen al Área de Ciencias de la Salud; 29.4% al Área de Ingenierías; 25% al Área de Economía y Negocios; 12.2% a Ciencias Sociales y Humanidades y 1.6% del Área de Ciencias Básicas y Ambientales.

Del total de graduandos, 98 obtuvieron honores académicos. De éstos, 41 alcanzaron índice Cum Laude; 38 Magna Cum Laude y 19 los más altos honores de Summa Cum Laude. Obtuvieron sus títulos profesionales un total de 14 jóvenes becados a través del Programa PIES del INTEC.