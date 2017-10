La muerte de Yuniol Ramírez

El vil asesinato del catedrático universitario, abogado y comunicador Yuniol Ramírez Ferreras, ha estremecido, consternado y atemorizado a la sociedad dominicana, por la forma en que fue ejecutado, torturado y asesinado el presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), Ramírez Ferreras, víctima de la intolerancia y salvajismo de sectores que se han adueñado de la República Dominicana, y que no aceptan críticas y cuestionamientos en el manejo de las cosas públicas en su rol de funcionarios. No hay nada que justifique la forma cruel cómo le fue quitada la vida a este ser humano, que como todo en este mundo tenía luces y sombras.

El caso del profesor y periodista Yuniol Ramírez Ferreras es muy parecido a los que sucedían en los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, que todos los jóvenes, hombres y mujeres que se oponían al gobierno de Balaguer como; Asdrúbal Domínguez, Amaury Germán Aristy, Narciso González (Narcisazo), Amín Abel Hasbún, Orlando Martínez, Maximiliano Gómez (El Moreno), Henri Segarra, Otto Morales, Tito Monte, los jóvenes del club Héctor J. Díaz, Sagrario Díaz, Gregorio García Castro (Goyito), Rubén Santana, Armandito Díaz, Tulio Rivas, Guido Gil, Homero Hernández Vargas y su esposa Elsa Peña, Mamá Tingo, Virgilio Perdomo, Bienvenido Leal Prandy (La chuta), Ulises Cerón Polanco, coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, entre otros, eran asesinados por oponerse al régimen Balaguerísta, muchos de ellos los secuestraron, a otros los desaparecieron y a la mayoría los mataron a plomazos a plena luz del día y en sus casas. En cuanto a Yuniol Ramírez hay una diferencia, fue raptado en el campus universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y hasta este momento que estoy escribiendo este artículo no se ha confirmado si fue el presidente Danilo Medina que dio órdenes para que lo secuestraran, torturaran, mataran y desaparecieran como se evidencia en el modo operandi que utilizaron de encadenarlo, atarlo a dos blocks y luego lanzarlo al río de alta peligrosidad de Manoguayabo.

Los que conocemos bien al licenciado Danilo Medina Sánchez sabemos que él sería incapaz de mandar a matar a un ser humano y mucho menos por asuntos de críticas a los actos de corrupción de su gobierno, pero no descartamos que funcionarios suyos o de Leonel Fernández lo hagan y pudiera estar implicado en el horrendo crimen del jurisconsulto Yuniol Ramírez, ya que el presidente de la Convergencia Nacional de Abogados, Ramírez, venía denunciando a todos los funcionarios corruptos de los gobiernos del PLD, es por todo esto que entendemos que el jefe de Estado Danilo Medina debe procurar de manera personalizada que esta espantosa ejecución sea esclarecida sin dejar espacios a especulación ni dudas, de lo contrario le pasará como al Dr. Balaguer con Narcisazo que por más que han querido explicar, ese muerto es de él. Días antes de darle muerte al dirigente de la Sociedad Civil, Yuniol Ramírez, lo entrevistamos en el programa “LO QUE OTROS CALLAN” y dijo lo siguiente: “Sí el presidente Danilo Medina intenta seguir más allá del 2020, terminaría como el dictador Rafael Leónidas Trujillo, en el baúl de un carro”, con eso es suficiente para que esa muerte se le pegue a Danilo si no hace lo que humildemente le estamos recomendando.

Son muchos los casos que confirman que la muerte de Yuniol Ramírez Ferreras es de Estado, es decir que fueron personas del gobierno de Danilo Medina y del PLD que lo mandaron a matar, sólo tenemos que ver las personalidades que Yuniol enfrentó y las que denunció, entre ellas están Freddy Aguasvivas, de este reveló en nuestro programa que se llevó 28 millones del defalcado Banco Peravia. Ramírez acusó a Reinaldo Pared Pérez de ser un corrupto, narcisista y desequilibrado. Llevó a cabo acciones legales contra funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), empresarios, legisladores y empresas privadas fueron parte de los casos llevados a los tribunales por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), que hasta el momento de su muerte dirigía el asesinado abogado. El senador Félix Bautista también fue parte de las figuras contra quienes litigó Ramírez. En el año 2013 sometió por ante la justicia al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Mustafá A. Abu Naba’a, a quienes acusó de violar las leyes 1486 sobre Representación del Estado en Actos Jurídicos y 340-06 que regula las compras y contrataciones del Estado. La querella estuvo fundamentada en un contrato para el transporte, almacenaje y manejo de materiales asfalticos (AC-30), suscrito por la Secretaría de Obras Públicas en febrero de 2003, con la empresa Sargeant Petroleum, LTD., por el que se habrían pagado US$139 millones en detrimento del Estado dominicano. En el 2014 solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría a la gestión del ministro de Turismo Francisco Javier García, por alegada corrupción. En el caso del pago de los sobornos en la compra de ocho aviones Súper Tucanos, pidió que se investigara en particular al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y al presidente de la Comisión de Hacienda de aquél entonces, senador del PLD, Tommy Galán, pero sus peticiones fueron descartadas por la Procuraduría y sólo sometió a dos empresarios y dos militares. En abril del 2017, el jurista Yuniol Ramírez llevó a los tribunales el caso de cambio de imagen corporativa del Banco de Reservas y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), y logró que le entregaran todas las informaciones de parte de la entidad financiera. Varias acusaciones a políticos, empresarios, militares y una posición muy dura contra la corrupción matizaron parte de la vida pública del controversial abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez, asesinado de un disparo en un ojo, encadenado con dos blocks, lanzado al rio Manoguayabo y encontrado cerca de los Alcarrizos.

Nos llegó la información de una fuente de la inteligencia militar que estaba en el mortuoria de la Av. Abrahám Lincoln haciendo un trabajo de la investigación del caso, el cual se me acercó el viernes en la noche cuando me encontraba en la Funeraria Blandino donde fui a darle el último adiós a mi amigo y colega, Yuniol Ramírez Ferreras, de que el exjuez del Tribunal Superior Electoral (TSE), John Giuliani lo utilizaron desde el gobierno para desviar el móvil y quienes realmente le dieron muerte a Yuniol Ramírez, señalando el hecho a delincuentes del bajo mundo, John Giuliani lo hizo a través de las redes sociales en su cuenta de twitter @JnguilianiV, cito lo dicho por él: “Presidente del Cona fue parte de la campaña en contra de los antiguos jueces del TSE y parece sus amigos del bajo mundo le ajustaron cuentas”, lo que confirma que el crimen es de Estado y de sectores del más alto nivel político que están en corrupción en el gobierno del presidente Danilo Medina. Por la forma en que lo asesinaron se puede evidenciar que no tiene que ver nada con sicariato o asesinos del bajo mundo, sino más bien del crimen organizado enquistado en el poder, porque no sólo le quitaron la vida, también lo hicieron con saña, lo torturaron y enviaron un mensaje a todos los ciudadanos que hacemos críticas a los funcionarios corruptos de este gobierno, que por lo visto no están jugando ni dispuestos a entregar su poderío. Pueblo dominicano levántate y defiende tu patria, porque si no, estos pillos se la van a comer…

La fiscal Olga Diná Llaverías montó un espectáculo de mal gusto el domingo pasado cuando dio a conocer quiénes y porqué asesinaron al abogado Yuniol Ramírez, ella dice que empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) mataron al catedrático porque según ella extorsionaba a su jefe, Manuel Rivas. Sin presentar pruebas del dinero entregado acusan a Yuniol de “extorsionador” y “corrupto”. ¿Por qué Rivas tuvo que aceptar la supuesta extorsión de Ramírez por RD$4 millones?, además nos preguntamos cómo es posible que el asistente, el financiero y los espalderos de Manuel Rivas estén involucrados en el crimen de Ramírez y el director de la corrupción en la OMSA denunciada por Yuniol Ramírez, Manuel Rivas, no sabe nada de la muerte, cuando hay testigos que confirmaron la reunión que sostuvieron Manuel y Yuniol con la intermediación de un amigo en común. Claro, la fiscal Olga dice eso porque Yuniol Ramírez ya no puede hablar debido a que desde el gobierno al que ella pertenece lo mandaron a callar, era de esperarse que después de que lo desaparecieran físicamente también lo asesinaran moralmente. Yo no meto la mano al fuego por nadie y sólo respondo por mí, pero hasta donde conocíamos a Yuniol Ramírez, era un ciudadano que durante su vida estuvo al servicio del bien colectivo y denunciando los abusos contra su pueblo y el país. Las preguntas que todos nos hacemos son; ¿quién dio la orden para matarlo, dónde y quien le entregó el primer millón de pesos de los cuatro acordados?, y si hay constancia de eso, ¿por qué no denunciaron en la Policía o la Fiscalía que Yuniol lo estaba extorsionando?, ¿por qué el disparo en el ojo izquierdo, por qué encadenarlo con dos blocks y luego tirarlo al rio si lo podían matar en el mismo lugar donde lo secuestraron sin tener que torturarlo y llevarlo tan lejos?… Todo indica que han escrito un mal guion y por ende hicieron una mala película.

De entrada podemos decir que más que esclarecer el caso han creado más dudas, ya que en la rueda de prensa vimos cómo se manipulaban las informaciones, cada palabra fue puesta y dicha con el fin de tapar la verdad y encubrir los actores intelectuales del crimen debido a que son del PLD y pertenecen al gobierno, por ejemplo al inicio de la conferencia de prensa, el Ministerio Público lee un documento en el que acusa de extorsión al muerto el cual ya no puede defenderse, y maneja el criterio en base a confesiones de los detenidos sin tener pruebas algunas, el otro elemento es que en la persecución e investigación no se siente el interés de perseguir la corrupción denunciada por el abogado Yuniol Ramírez, que es el origen del fallecimiento de él, como si el único delito fuera la inventada extorsión, este caso es más amplio, abarca más, faltan los pejes gordos… Que se diga la verdad es lo que queremos, que los corruptos caigan presos y los asesinos también. La forma como ejecutaron a Yuniol Ramírez indica que él no aceptó la propuesta de ellos de no accionar en contra de Rivas y al no entrar en acuerdo, primero lo torturaron y luego lo asesinaron, digo esto porque la misma Olga Diná confirmó que un empresario amigo de ambos fue a mediar para que Yuniol desistiera del sometimiento a la justicia por corrupción y malversación de fondos de Manuel Rivas, por lo que no hubo negocio y mucho menos extorsión, si Yuniol acepta la oferta, no lo matan.