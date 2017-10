El Grande participó en el asesinato de Yuniol Ramírez por 100 mil pesos y un regalo

El empleado de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), José Antonio Mercado Blanco (El Grande), uno de los implicados en el asesinato del abogado Yuniol Ramírez confesó a la Policía Argenis Contreras González le ofreció 100 mil pesos y un regalo para participar en el hecho. El Grande narra como se planificó y ejecutó el hecho.

A continuación el interrogatorio íntegro:

P.- ¿En cuántas ocasiones ha sido sometido a la acción de la justicia y por qué?

R.- Señores, hace veinte años fui sometido a la acción de la justicia por homicidio.

P.- ¿Porta usted arma de fuego?

R.- Señores, nunca he tenido arma de fuego.

P.- ¿A cuáles actividades como medio laboral usted se dedica?

R.- Señores, trabajo como supervisor en la Oficina de Autobuses Metropolitanos de Transporte (OMSA), ubicada en la avenida Prolongación 27 de Febrero, sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste.

P.- ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en la Oficina de Autobuses Metropolitanos de Transporte (OMSA)?

R.- Señores, tengo cinco años trabajando en la OMSA.

P.- ¿Quién es su superior inmediato en la Oficina de Autobuses Metropolitanos de Transporte (OMSA)?

R.- Señores, mi jefe inmediato es Duanny Gómez, quien es jefe de supervisión.

P.- ¿Conoce usted al ciudadano Argenis Contreras González, en caso afirmativo qué vínculo de familiaridad o amistad les une?

R.- Sí, señores, lo conozco, porque meses anteriores él era encargado de compras de la OMSA, y luego pasó a ser jefe de supervisión.

P.- ¿A quiénes más superiores de la OMSA usted conoce?

R.- Señores, conozco a Manuel Rivas, quien es el Director, Pedro Mezón y Mally, asistentes del director y al financiero, coronel de la Policía, Rosario.

P.- ¿Cuáles otros policías y militares trabajan con funciones en la OMSA?

R.- Señores, el coronel González de la Policía, quien trabajaba como enlace de la Policía con la OMSA.

P.- ¿Sabe usted porqué está siendo entrevistado en estos momentos?

R.- Sí, señores, por la acusación de un homicidio.

P.- Usted está siendo entrevistado en esta División de Homicidios, PN, municipio Santo Domingo Oeste, en torno a la muerte por herida de arma de fuego y amordazamiento del abogado y catedrático universitario de la UASD, Yuniol Ramírez Ferreras, para que nos explique cuanto sepa del hecho?

R.- Señores, en el mes de septiembre, 2017, no recuerdo el día, Argenis me dijo que vamos allí, en una camioneta marca Ford, color azul, de cabina y media, en el trayecto cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo le pregunté que para dónde íbamos y Argenis me contestó que íbamos a entrar al campo universitario, luego que entramos nos estacionamos, entonces Argenis me dijo que vinimos a chequear al dueño de una jeepeta negra, que estaba estacionada en un parqueo debajo de una mata, diciéndome que le íbamos a hacer un trabajo a una persona; yo le pregunté que si él sabía lo que iba a hacer y me dijo que me callara, después de durar como media hora en el lugar salimos para afuera, entonces Argenis miró para todos los lados preguntándome que si había visto cámaras en el área y nos fuimos para la OMSA en Las Caobas.

Después yo me fui para mi casa, pero hace como una semana y pico Argenis y yo nos encontramos en el parqueo de la OMSA y él me volvió a referir sobre el trabajo que le íbamos a hacer al abogado, entonces en la mañana del miércoles 12 de octubre, 2017, yo salí del recinto OMSA de Las Caobas, en una camioneta marca Don Feng, color blanco, la cual tengo asignada para el servicio, con destino al recinto de C-4, de la OMSA, que está en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, pero al llegar a la avenida Los Beisbolistas, del sector Manoguayabo, Argenis me alcanzó en la camioneta Ford, color azul, y me preguntó para donde íba, le dije que iba para la OMSA del kilómetro 9, de la autopista Duarte, yo seguí y Argenis me cayó atrás, cuando llegamos frente a la OMSA del kilómetro 9, de la autopista Duarte, Argenis me dijo que parara la camioneta ahí y me montara con él, yo me monté y me dijo que íbamos a llegar allí y que eso era de una vez, y nos dirigimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), tomamos la avenida 27 de Febrero, luego la avenida Winston Churchill y después la José Contreras, hasta llegar a la Universidad, nos parqueamos cerca de la misma yipeta que Argenis me había señalado anteriormente cuando fuimos la primera vez a la Universidad, diciéndome que cuando yo lo vea a él hablando con la persona, que lo aborde inmediatamente y lo agarre y lo montara en el asiento del pasajero, luego de unos cuantos minutos llegó el abogado Yuniol Ramírez Ferreras y comenzaron a hablar pegados de la camioneta, ahí yo me desmonté, lo abrazamos y lo introdujimos en el asiento de atrás boca abajo y Argenis tiró el asiento del pasajero para atrás y lo apretó para que no pudiera moverse, yo tomé el guía de la camioneta, salimos a la avenida George Washington, luego tomamos la avenida Abraham Lincoln, después la José Contreras, saliendo a la Churchill, haciendo un giro tomando la avenida del parque Mirador Sur, hasta tomar la Luperón, llegamos al kilómetro 9 de la autopista Duarte, en el trayecto Argenis iba amarrando al abogado con una cadena gruesa, color plateado y el abogado le decía que lo soltara; cuando íbamos cerca de la bomba de gasolina que está antes de llegar a la OMSA del kilómetro 9, Argenis le hizo un disparo en la cabeza, llegamos a donde estaba la otra camioneta estacionada, yo me desmonté y Argenis tomó el guía de la camioneta azul, diciéndome que lo siguiera, nos paramos antes de llegar a la entrada de Los Alcarrizos, donde le dicen Los Tanques, cerca de donde vive Argenis, ahí duramos como cinco o seis horas, luego, como a las siete de la noche, Argenis me dijo que lo siguiera, dimos la vuelta en el elevado del kilómetro 14 de la autopista Duarte, que está próximo al Banco Popular, Argenis dobló a la derecha y yo seguí para mi casa en la camioneta blanca, entonces el jueves 13 de octubre, 2017, vi por las noticias que el abogado lo habían encontrado muerto en el arroyo.

P.- ¿En qué parte del cuerpo le ocasionaron la herida de bala al hoy occiso Yuniol Ramírez Ferreras?

R.- Señores, en el área de la cabeza.

P.- Cuándo el nombrado Argenis Contreras González le manifestó a usted que había que hacerle un trabajo a una persona, ¿a qué tipo de trabajo se refería?

R.- Señores, él me dijo que era para secuestrarlo.

P.- ¿Por qué ustedes secuestraron y dieron muerte al abogado Yuniol Ramírez Ferreras?

R.- Señores, Argenis me dijo que lo íbamos a secuestrar porque se estaba metiendo con él.

P.- ¿Después de ese hecho, cuántas veces volvieron a reunirse usted y Argenis y dónde?

R.- Señores, no nos reunimos más, hasta hoy que hablamos por teléfono.

P.- ¿Qué hablaron?

R.- Señores, yo le pregunté que dónde él estaba y me dijo que estaba en Miami de los Estados Unidos, le mencioné el hecho y me dijo que estuviera tranquilo, que fuera a buscar 30,000 pesos donde su esposa Carolina, que me despreocupara, que el financiero Rosario haga lo de él y que el único cabo suelto que hay es un celular maquito que se le cayó donde tiró a la persona.

P.- Cuando Argenis se refiere al financiero, ¿qué quiere significar con eso?

R.- Señores, no por qué.

P.- A parte de Argenis y usted ser los presuntos autores materiales de ese hecho, ¿qué otra persona intelectual está involucrada?

R.- Señores, no puedo decirle, eso sabrá Argenis, solamente participé en el hecho por errores.

P.- ¿Qué cantidad le ofertó Argenis a usted para que le ayudara a realizar ese trabajo?

R.- Señores, me ofertó cien mil (100,000) pesos y me dijo que para adelante me iba hacer un regalo.

P.- ¿Por qué Argenis le dijo que iba a darle muerte al abogado Yuniol Ramírez Ferreras?

R.- Señores, porque Argenis tenía problemas por el abogado y que este quería joderlo.

P.- ¿El abogado Yuniol Ramírez Ferreras en algún momento dijo nada cuanto ustedes lo llevaban?

R.- Señores, solo decía suéltenme, coño.

P.-¿ Ustedes lo llamaron antes de estar juntos en la Universidad?

R.- Señores, Argenis salió de la camioneta cuando llegamos a la Universidad y lo vi hablando por teléfono, no sé si era con el abogado.

P.- ¿Qué tiempo duraron Argenis y el abogado Yuniol Ramírez Ferreras hablando antes de ustedes montarlo en la camioneta?

R.- Señores, duraron como un minuto hablando fuera del vehículo, ocasión que aproveché para agarrarlo de espalda e introducirlo a la camioneta.

P.- ¿En otras ocasiones usted había visto al abogado Yuniol Ramírez Ferreras y dónde?

R.- Señores, por primera vez lo vi hablando por el programa Hilando Fino del canal 45, donde hablaba de la OMSA.