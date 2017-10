Health City Cayman Islands realiza exitosa cirugía cerebral con paciente despierto

ISLAS CAIMÁN.- Por primera vez en el Caribe habla inglés, los neurocirujanos de Health City Cayman Islands han realizado con éxito otro procedimiento avanzado mediante la extirpación quirúrgica parte de un tumor cerebral mientras el paciente estaba despierto.

El procedimiento, conocido como craneotomía despierta o cirugía de cerebro despierto, permite a los cirujanos eliminar – en parte o en su totalidad – los tumores del cerebro que de otro modo llevarían un alto riesgo de daño a sus funciones importantes.

Un residente de las Islas Caimán fue remitido por su médico de atención primaria al Dr. Romnesh de Souza, neurólogo intervencionista de Health City Cayman Islands, bajo sospecha de un accidente cerebrovascular.

El paciente había estado experimentando entumecimiento en el lado derecho del cuerpo durante varios meses, incluyendo la pérdida de control de su brazo y mano durante unos segundos a la vez. Mientras que la sospecha inicial era que el paciente estaba teniendo un derrame, las pruebas adicionales revelaron que había un tumor en el lado izquierdo de su cerebro, que afectó el lado derecho de su cuerpo y le causaba las convulsiones múltiples. El tumor, aunque no agresivamente maligno, se encontraba en un lugar donde un mayor crecimiento daría como resultado la pérdida del habla y las habilidades motoras.

El equipo de neurocirugía de Health City Cayman Islands realiza la primera cirugía cerebral despierta en las Islas Caimán en un paciente local.

El Dr. de Souza explicó que la ocupación del paciente implicaba trabajar con instrumentos finos que requerían un gran grado de precisión y destreza. Esto representó un desafío para el equipo de neurocirugía, dirigido por el Dr. Susheel Wadhwa, que estaba interesado en no dañar las partes circundantes del cerebro que controlan las habilidades motoras y otras funciones, como el lenguaje, durante la cirugía.

El paciente dijo: “Para mí es mi vida, y para tener esas habilidades motoras, es extremadamente importante para todo el mundo, pero sobre todo mi profesión donde trabajo con el más pequeño de piezas, siendo un relojero”.

El Dr. Wadhwa indicó que la cirugía del cerebro despierta permite que los cirujanos remuevan tumores en áreas delicadas o importantes del cerebro mientras que supervisan y preservan la función de las áreas circundantes normales. Él explicó además que el cerebro es “como una centralita”, que controla funciones específicas como el habla y las expresiones faciales. La neurocirugía convencional realizada bajo anestesia general para tratar tumores en estas áreas, quita la capacidad de monitorear la función durante la cirugía y podría resultar en una pérdida significativa de la función.

La cirugía despierta, añadió el Dr. Wadhwa, fue particularmente valiosa porque al interactuar con un paciente que está despierto, “sabía que no estaba dañando el tejido normal”.

El procedimiento se realiza después de que el cuero cabelludo del paciente se adormece con anestésico local y normalmente con el paciente sedado al principio y al final del procedimiento, pero despierto en el medio. El paciente de Health City recibió un bloqueo del cuero cabelludo y un poco de anestesia para la sedación al comienzo del procedimiento. A lo largo de la operación, el Dr. Wadhwa y su equipo fueron guiados por la supervisión de las respuestas del paciente a los comandos verbales y motores.

El diagnóstico temprano y la extirpación del tumor eran importantes, recordó el médico, quien explicó que diferentes partes del cerebro se verían afectadas si se dejaba crecer el tumor: “Así, mediante la descompresión del tumor, salvamos áreas normales e importantes del cerebro. También da la oportunidad de biopsiar con seguridad el tumor para entender su naturaleza exacta y planear una terapia adicional”.

El paciente estaba agradecido por la rapidez con que fue diagnosticado y tratado. Él dijo: “Lo mejor fue que dentro de una hora, el médico estaba disponible, entré y tenía una resonancia magnética de inmediato y sabían lo que era en cuestión de horas … El Dr. Susheel estaba aquí también, y dentro de menos de un minuto, él sabía qué hacer y que me hizo sentir muy cómodo”.

La cirugía eliminó una porción significativa del tumor, y durante la última cita de seguimiento del paciente se encontró que no había crecido más. El paciente necesitará hacerse escaneos cerebrales cada tres meses por el próximo año para monitorear el estado del tumor y seguir sus visitas regulares con el Dr. Wadhwa. También tiene un horario regular de citas con el Dr. de Souza para monitorear y controlar sus convulsiones.

El paciente dice que su recuperación ha ido notablemente bien: “Cada día daba un gran paso, y tomó quizás tres semanas para recuperarse completamente”.

Después de la cirugía de mayo de 2017, el paciente ha vuelto a trabajar y se siente completamente de nuevo a la normalidad. “Han pasado más de tres meses, y ahora me siento muy bien, es casi como si nunca hubiera tenido una operación … Todavía me cuesta trabajo verla como una cirugía mayor, ya que me siento muy bien y estoy de vuelta a donde estaba antes… es un futuro maravilloso. La vida es buena”, dijo.

Esta compleja cirugía involucró a un experimentado equipo de neurocirujanos, enfermeras, técnicos y anestesiólogos. El Dr. Wadhwa dijo: “Esta es la primera operación de esta naturaleza en Health City, pero afortunadamente para nosotros, tuvimos a todo el equipo: desde los técnicos hasta las enfermeras, los anestesistas y el equipo quirúrgico, fue el mismo equipo el que fue realizando estas cirugías en la India, y así la cirugía pudo llevarse a cabo sin problemas”.

El paciente rindió homenaje a todo el equipo de Health City. “No es sólo el Dr. Romnesh y el Dr. Susheel, es todo el equipo detrás de ellos, y solo quiero darles las gracias, todos son profesionales aquí, realmente lo son”, dijo.