A juicio de fondos empleados de Aduanas en Santiago

La Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago anuló un Auto de No Ha Lugar que favorecía a los encartados.

SANTIAGO.- La Procuraduría Fiscal de esta demarcación logró que la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación anulara la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción que desvinculó del delito de desfalco a ocho exempleados de la Dirección General de Aduanas (DGA), quienes son acusados de haberse apropiado de más de 136 mil dólares que trajo, sin declarar, una pasajera que arribó al país en el año 2015 por el Aeropuerto Internacional del Cibao.

La decisión fue adoptada contra los imputados Domingo Antonio Pilarte Jiménez, Marcos Daniel Felipe González, Mairelin Rodríguez Batista, Luz Carlina Infante, Nery del Carmen Correa de Lantigua, Leovigildo Ubiera Paulino, Benito Henríquez Tejada y Ramón Hipólito Rodríguez Henríquez, los cuales fueron enviados a juicio de fondo por la presunta violación de los artículos 265, 266, 169, 171 y 172 del Código Penal Dominicano.

La Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago emitió la Resolución No. 972-2017-SRES-0289, tras acoger como bueno y válido el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la decisión de la jueza Ingri Liberato, la cual había otorgado a los encartados un No Ha Lugar por considerar que los hechos atribuidos a éstos, los cuales se recogen en vídeos de la terminal aérea, no constituían tipos penales y que por tanto no se justificaba el envío a juicio, ya que el dinero no le fue entregado para su administración o custodia en ocasión a su cargo.

Sin embargo, dicho tribunal consideró que la Fiscalía de Santiago tenía razón en su apelación, tras establecer que los hechos atribuidos a los imputados sí constituyen los ilícitos penales de asociación de malhechores y desfalco por haberse apropiado, como empleados públicos, de dinero que estaba bajo su guarda como servidores de la Dirección General de Aduanas.

La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, el cual destaca que la imputada Osairy Mercedes Quezada Perdomo, quien es acusada de haber traído el dinero de manera ilegal al país, fue enviada a juicio de fondo el pasado año.