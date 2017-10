Microsoft presenta el Windows 10 Fall Creators Update

REDMOND, WA — 17 de octubre de 2017 — (HISPANICIZE WIRE) – Microsoft Corp., anunció hoy el lanzamiento del Windows 10, Fall Creators Update, y de sus dispositivos y experiencias de Realidad Mixta Windows.

Desde el lanzamiento de Windows 10, la misión de Microsoft ha sido inspirar al ser creativo que todos llevan dentro y creemos en la necesidad fundamental humana de crear para impulsar el mundo hacia adelante.

Hoy, el Windows 10 Fall Creators Update ofrece enormes avances en el área de la creatividad – desde brindar la herramienta de realidad mixta y 3D a nivel masivo, hasta una transmisión más veloz para videojuegos, la posibilidad de convertir fotos y videos en memorias reales y mucho más. El Windows 10 Fall Creators Update se puede disfrutar en una gran variedad de computadoras personales con Windows 10 y en los auriculares de Realidad Mixta de Windows disponibles hoy, por primera vez.

Windows 10 Fall Creators Update

El Windows 10 Fall Creators Update está cargado de innovaciones, incluyendo nuevas experiencias de entintado, como la nueva función de Find my Pen, para entintado directo a PDF; Continue on your PC con Cortana o en el teléfono celular incluyendo Microsoft Edge para disfrutar de una experiencia Windows impecable a través de sus equipos; funciones de seguridad y privacidad optimizadas, y avances en acceso incluyendo “Eye Control*”.

Realidad mixta para todos

El Windows 10 Fall Creators Update introduce la experiencia de realidad mixta a nivel masivo. Con la realidad mixta, Microsoft busca mejorar fundamentalmente la forma en la que las personas se comunican, crean y juegan entre sí. Ahora es posible trascender en el tiempo y el espacio y sumergirse en cualquier ambiente, desafiando las berreras impuestas anteriormente por el papel y las pantallas.

Hasta hoy, cualquier uso práctico de la realidad mixta requería auriculares y, para la realidad virtual, había que instalar cámaras en los hogares. Las personas no se podían llevar sus auriculares a la casa de sus amigos o al trabajo. Sin embargo, la disponibilidad de los auriculares especiales para la Realidad Mixta de Windows ha cambiado las cosas. Para tener una experiencia de realidad mixta inmersiva, nuestros socios, Acer, Dell, HP y Lenovo, están lanzando hoy, por primera vez los auriculares de Experiencia Mixta de Windows, en las tiendas Microsoft y Microsoft.com, con un costo inicial de $399 dólares por los auriculares junto con controles de movimiento avanzado. Los auriculares innovadores para la realidad mixta de Samsung HMD Odyssey estarán disponibles el 6 de noviembre. Los auriculares para la Realidad Mixta de Windows permiten a los usuarios llevarlos consigo a todas partes.

El Fall Creators Update también incluye el Mixed Reality Viewer, el cual permite disfrutar de la realidad mixta en la computadora. Tan solo usando la cámara de la computadora, los clientes pueden observar objetos en tercera dimensión agregados a sus alrededores– personas, lugares, objetos y todo lo que puedan imaginar.

Con los innovadores y asequibles auriculares y la tecnología de la Realidad Mixta de Windows, numerosos componentes se juntan para introducirle la Realidad Mixta al mundo entero. Ahora las personas pueden disfrutar de viajes, deportes, conciertos en vivo y videojuegos con contenido de más de 20 mil aplicaciones en la tienda virtual de Windows desde sus propios hogares.

3D ofrece nuevo impulso en la productividad

3D ofrecerá el próximo impulso en la productividad humana abriendo paso a la próxima generación de computación, la cual va mucho más allá del mundo de dos dimensiones. Esto es sumamente poderoso ya que el 3D es una representación verídica del mundo en el que vivimos, mejorando las formas en las que aprendemos, comprendemos y retenemos.

Con el Fall Creators Update, Microsoft ofrece la posibilidad de crear objetos en 3D. Más de 100 millones de personas usan Microsoft Paint mensualmente, y ahora con Paint 3D pueden convertirse en creadores de 3D, manipulando objetos con facilidad, creando y compartiendo en tercera dimensión. Con el Fall Creators Update, los clientes pueden incluir objetos 3D en sus archivos de Office, incluyendo presentaciones PowerPoint y documentos en Word, para elevar el nivel de presentación y mejorar la comprensión. Los objetos pueden rotar y ser animados dentro de una presentación. Con el Mixed Reality Viewer, las creaciones en 3D se pueden presentar de manera sencilla en el mundo físico, lo cual es una función sublime para estudiantes, profesionales o cualquier persona interesada en crear.

Los videojuegos se hacen aún más interactivos

Los videojuegos son la forma de entretenimiento que más rápido crece por ser increíblemente interactiva. Los videojuegos nunca habían sido tan populares en Windows, que cuenta con más de 200 millones de usuarios activos mensuales en Windows 10.

Con la explosión en el interés por los deportes electrónicos (eSports) y la transmisión interactiva de videojuegos, cada vez más personas disfrutan de ver del gameplay en vez de realmente jugarlos. Microsoft lanzó Mixer, el único servicio de transmisión de juegos en vivo para ayudar a los usuarios a transmitir, ver o interactuar con otros juegos.

Con el Fall Creators Update, Mixer es ahora aún mejor, pues las personas tienen la posibilidad de lanzar y participar en un juego más rápido que antes. Game Mode también permite a los creadores tener acceso a las computadoras para ofrecer una experiencia optimizada en Windows 10.

La próxima era de videojuegos llega a través de los nuevos desarrollos en el Fall Creators Update, con experiencias inmersivas para la Realidad Mixta y el lanzamiento del Xbox One X, la consola más poderosa del mundo creada para juegos en 4K, el próximo 7 de noviembre.

Crear memorias con fotos y videos

Las fotos y videos nunca han sido tan populares en Windows como ahora. Photos en Windows 10 cuenta con más de 250 millones de usuarios activos.

En el Fall Creators Update, la aplicación de Photos está totalmente reinventada para que las personas puedan transformar fácilmente sus imágenes en memorias con efectos personalizados de tinta, transiciones y videos en 3D sin necesidad de experiencia previa en edición. Los usuarios pueden tomar fotos y sencillamente editarlas en forma de collage o de video, con transiciones cinemáticas. Por ejemplo, con 3D, los objetos pueden hacerse más dinámicos, como un balón de fútbol que se puede prender en fuego mientras se realiza un pase y vuela por la portería.

Presentando el Surface Book 2

La PC es la plataforma para impulsar la próxima ola de creatividad y Surface es la punta de lanza de la innovación para ayudar a inducir ese proceso.

Una de las formas más potentes de experimentar la actualización de creadores de Windows 10 Fall Creators Update está en la familia de dispositivos Surface. Estamos desarrollando Surface para ser la computadora portátil definitiva, infundiendo versatilidad, rendimiento y diseño en cada producto que fabricamos y creando una plataforma para lo mejor de Windows y Office. Más que nunca existe la necesidad de una clase de dispositivos de alto rendimiento que no comprometan la versatilidad y el estilo que desean los clientes de computadoras portátiles.

Hoy, presentamos lo último en la familia Surface: Surface Book 2: una potente computadora portátil con gráficos excelentes y hasta 17 horas de duración de la batería. Ahora disponible en una opción de 13.5 “y 15″, Surface Book 2 es el Surface más potente que hemos construido. Con los últimos procesadores Intel de doble núcleo y cuádruple núcleo y las GPU NVIDIA GeForce, Surface Book 2 tiene hasta cinco veces más el rendimiento gráfico del Surface Book original y es dos veces más potente que el nuevo MacBook Pro.

Pero más que solo energía bruta, Surface Book 2 está diseñado para la forma en que los clientes trabajan y crean. Le da el poder de una computadora portátil, la versatilidad de una tableta y la libertad de un estudio portátil todo en un dispositivo de estilo hermoso.

Surface Book 2 es lo suficientemente potente como para ejecutar software profesional como Adobe, Autodesk y Dessault a la perfección y reproduce juegos de PC populares a 1080p, 60 FPS, incluyendo títulos exigentes como Forza Motorsport 7 y Gears of War 4.

Surface Book 2 se une a Surface Laptop y Surface Pro para completar un sólido portafólio de computadoras portátiles que están diseñadas no solo para permitir a las personas experimentar Windows Mixed Reality y juegos, y ser productivas en cualquier lugar, sino también para potenciar a los artistas, diseñadores, desarrolladores e ingenieros que lideran la próxima ola de innovación creativa.

Las nuevas computadoras portátiles de Surface Book 2 tienen costo a partir de $1499 dólares y estarán disponibles para pre-ordenar el 9 de noviembre en los EE.UU., Con los 13” también disponibles en mercados adicionales. Para obtener más información sobre Surface Book 2, visite la publicación de blog.

Microsoft cree que la necesidad de innovar nunca ha sido tan importante como ahora. La compañía está entusiasmada de trabajar con socios desarrolladores de equipos para ofrecer a sus clientes los equipos más modernos durante las fiestas de fin de año. El ecosistema Windows fomenta la innovación y, en estas fiestas, ofrecerá una serie de equipos modernos con diseños impecables y funciones inigualables. Estos incluyen nuevos Windows 2-en-1s, laptops, todo-en-uno y computadoras personales para juegos que cuentan con los nuevos procesadores Intel, el Intel Core de octava generación, las más recientes NVIDIA GPUs que permiten tener experiencias de Realidad Mixta de Windows, baterías de larga vida y pantallas OLED y 4K para los visuales más espectaculares.

Desde nuevas computadoras de nuestros socios, los auriculares y controles de movimiento para la Realidad Mixta de Windows hasta la consola más poderosa del mundo, el Xbox One X, los equipos Windows están disponibles para empoderar el espíritu creador dentro de todos nosotros.