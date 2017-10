Diputados aprueban proyecto prohíbe fumar en sitio cerrados

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo.

La comisión de Salud que preside el congresista Juan Quiñones rindió un informe favorable de la iniciativa por la importancia que esta revista para la salud de los dominicanos.

La diputada Juana Vicente, autora de la pieza legislativa, expuso que el propósito de esta es evitar que tantas personas mueran a causa de cáncer de pulmón provocado por el humo del cigarrillo y el humo de la hookah.

En el primer considerando la normativa establece que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas que afectan los pulmones, el sistema cardiovascular y causan distintos tipos de cáncer.

Durante la sesión el legislador Francisco Matos de Santiago consideró el proyecto bueno y positivo, pero que debía excluirse el cigarro o puro, porque este es “anti estrés”, mientras que Franklin Romero, de la provincia Duarte, sostuvo que el proyecto era lesivo porque afectaría a los restaurantes, donde acuden los turistas, que se alejarán de los negocios porque tendrían que salir del mismo para fumar.

En tanto, también el pleno de los diputados aprobó en primera lectura el proyecto que designa con el nombre de Miguel de la Cruz la cancha municipal de Hato Mayor del Rey, e la provincia Hato Mayor de la autoría del diputado Cristóbal Venerado Castillo.

En la sesión de este día los diputados devolvieron a la comisión con plazo de una semana el proyecto que modifica el artículo 98 de la ley No. 41-08 de función Pública, del 16 de enero del 2008, la pieza de la autoría del diputado Víctor Enrique Mencía.

La iniciativa dispone que el Ministerio de Administración Pública dispondrá de un plazo de ocho años contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para culminar con todo el proceso de evaluación de los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la ley ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido el status como servidores de carrera.

Señala que a partir del vencimiento de dicho plazo, el Ministerio de Administración Pública dispondrá de un plazo de tres años para organizar concursos abiertos de oposición para todos los cargos de carrera administrativa actualmente ocupados por servidores públicos que no hayan agotado los procesos de ingreso instituidos por la presente ley.

El presidente de los diputados, Rubén Maldonado, informó a los diputados que este jueves no habrá sesión, sino el martes de la semana próxima, e instó a las comisiones a reunirse para que terminen el estudio de varios proyectos que son analizados y revisten importancia para el país.