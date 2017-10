Expertisa realiza Master Class “Libera tu líder interior”

Con el objetivo de compartir conocimientos y herramientas que fortalezcan y potencien las capacidades internas de cada persona para convertirse en un líder más efectivo, se realizará el “master class” de liderazgo.

“Libera tu líder interior” se desarrollará el sábado 28 de octubre de 2017, de 9:00 AM a 1:00 PM y estará a cargo de la conferencista María Esther Fernández.

Está concebido sobre la premisa de que no se puede ser un gran líder sin primero ser un gran ser humano.

El taller ofrece un espacio de intercambio en el que se motiva y promueve un cambio de actitud en los participantes hacia la transformación personal y profesional. Una transformación profunda y duradera, que permitirá liberar tu líder interior y llevarlo hacia un nivel de liderazgo trascendente.

Conocer la verdadera esencia, los conceptos básicos del liderazgo, potenciar tus capacidades de liderazgo, descubrir y enfocarte en tus talentos y habilidades, así como transformar el miedo en un aliado para fortalecer tus capacidades son algunos de los temas que se abordarán en esta interesante capacitación.

Además, conocer las principales cualidades de un líder exitoso, profundizar en cómo transformar los fracasos en victorias y reconocer los obstáculos que impiden tu crecimiento.

Libera tu líder interior está dirigido a emprendedores, empresarios, administradores, gerentes, supervisores, profesionales y público en general. Los interesados en más información sobre el taller pueden llamar a los teléfonos 809-567-6677 y 809- 610-9677.

Un líder capaz de guiarse a sí mismo

“Si eres un (a) emprendedor (a), gerente, encargado (a) o simplemente ejerces una función, puedes aprender a desarrollar capacidades de liderazgo y transformarte en un líder que se guíe a sí mismo, y sea un ejemplo para los demás”, afirma María Esther Fernández.

Resalta que el hecho de que una persona desempeñe un cargo no le asegura que está ejerciendo liderazgo y en torno a esto precisa que es posible que esté logrando resultados desde una posición de gerente o administrador, pero puede que no esté impactando ni ejerciendo influencia sobre las personas.

“Por otra parte, es posible que no estés desarrollando tus capacidades al máximo por miedo o por no estar enfocado, o porque inconscientemente te has dejado llevar de los sueños de otros y no de tu propia visión”, dice María Esther Fernández.

Al respecto comenta: Unos días estamos con entusiasmo desmedido. Creemos que poseemos el poder y el talento para lograr nuestros sueños. Otros días, nos sentimos descontentos por la no materialización y abandonamos nuestras ideas ante cualquier dificultad u obstáculo.

“Lo más importante es que tienes el poder de cambiar, cambiar la perspectiva del fracaso, convirtiéndolo de fuerza restrictiva a impulsora”, asegura la conferencista.

María Esther Fernández

Asume como su misión compartir conocimientos, sueños y experiencias. Impactar desde adentro hacia afuera. Transformar seguidores en Líderes. Trascender.

Es economista con maestría en Alta Gerencia y especialización en Finanzas. Conferencista y facilitadora de cursos y talleres para la formación de líderes y equipos de alto desempeño. Experta en Desarrollo Organizacional, Liderazgo y consultora en Finanzas y Administración.

30 años de ejercicio profesional y ha ocupado puestos de dirección en el ámbito público, así como en organizaciones no gubernamentales y en agencias de cooperación internacionales.

Ha trabajado en puestos directivos con proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y manejo de fondos y regulaciones del Estado Dominicano.