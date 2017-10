Banco BHD León participa en la asamblea anual del Banco Mundial

La entidad financiera fue seleccionada como ejemplo mundial de inclusión financiera de la mujer para participar en el panel realizado en el marco de la celebración de la asamblea anual del Banco Mundial.

Washington, Estados Unidos. El Banco BHD León participó en la asamblea anual del Banco Mundial tras ser seleccionado como ejemplo mundial, con su programa Mujer Mujer, de lo que la banca comercial puede hacer para promover la inclusión financiera de la mujer.

Steven Puig, gerente general del Banco BHD León, compartió la experiencia de la entidad en el panel central conducido por Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial, junto a Ivanka Trump, asesora del presidente Donald Trump, y su excelencia Reem Bint Ebrahim Al Hashimy, miembro del Gabinete y ministra de Estado de la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos; en presencia del secretario del Tesoro de los Estados Unidos y de ministros de finanzas de países que colaboran con las iniciativas de género. El panel se realizó con motivo del lanzamiento de la iniciativa We-Fi (Womens Finance), cuyo propósito es apoyar a mujeres emprendedoras en países en desarrollo con aportes que podrían alcanzar mil millones de dólares y con el soporte de más de diez países.

“Es importante reconocer a las emprendedoras no solo por el impacto económico de sus empresas, también por el social. La mujer, sea emprendedora o no, se enfoca en la educación, la salud y el bienestar de sus hijos, pareja, padres, y muchas veces de los padres de su pareja. La banca tiene una gran oportunidad de impactar favorablemente al país si desarrolla una visión holística del rol de la mujer en todas sus facetas. Para apoyar más a las mujeres que desean emprender, en el Banco BHD León vemos a este segmento como un foco estratégico de negocios y nos aseguramos de que reciban soluciones a sus necesidades financieras y no financieras, como tutoría, tecnología y conocimiento”, comentó Puig.

Durante la asamblea, también se presentaron tres historias de mujeres emprendedoras exitosas: una llevó su negocio de traducción de dos personas empleadas a más de doscientas, otra amplió el supermercado de su familia hasta llevarlo a una empresa líder minorista moderna y la tercera diversificó el negocio avícola de su padre con la incorporación de otras empresas agroalimentarias.