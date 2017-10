Ejecutiva de Google presenta herramienta de apoyo gratis a las Mipymes de RD

SANTO DOMINGO.- Con la charla “Herramientas Digitales para Transformar tu Mipymes”, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), ofreció un desayuno empresarial en el marco de la celebración de la Semana Mipymes 2017 que organiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

En la actividad, realizada en el Salón Regency del Hotel Dominican Fiesta, la panelista Melanie Swarynski, del equipo de Google Marketing Solutions para México, describió una serie de herramientas gratuitas que la Corporación Google ofrece a sus usuarios y que a su entender ayudarían significativamente al desarrollo de las Pymes en el mundo de la tecnología y la información.

El evento contó con la presencia del director de Servicios a las Mipymes; Noel Bou, en representación del ministro Nelson Toca Simó; Isachart Burgos, presidente de CODOPYME y Nelson de los Santos, subdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), organismo adscrito al Ministerio de Educación (MINERD).

Durante la conferencia, Melanie Swarynski, señaló que entre las principales herramientas gratuitas de Google dispone para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se encuentran Consumer Barometer, Google Trends, Think With Google, Test My Site y Google Busines, informó la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Estas herramientas les permiten a las micro, pequeñas y medianas empresas tener mayor y mejor presencia digital. Según un estudio de Google, para el 74% de los consumidores es fundamental que las Pymes tengan un sitio web, pues esto genera más confianza a los clientes.

Swarynski, hizo hincapié en la necesidad de democratizar la información como una forma de permitir mayor acceso y mejores posibilidades de que las Pymes tengan presencia en la tecnología.

También se refirió al proyecto Loon de Google que consiste en globos superpresurizados, capaces de emitir señal de internet, los cuales han volado millones de kilómetros por todo el mundo con el objetivo de ofrecer internet gratuito. Agregó que recientemente fueron usados en Puerto Rico, luego que el paso del huracán María dejara a ese país desconectado.

CODOPYME

El presidente de CODOPYME, ofreció las palabras de bienvenida a los presentes al tiempo que agradeció al MICM, en la persona del viceministro Ignacio Méndez, por invitar a esa entidad a participar en la Semana Mipymes 2017 y facilitar la organización del desayuno.

Isachart Burgos refirió que el 89% de los empresarios de las Mipymes cuenta con niveles de escolaridad de primaria e intermedia, lo cual les representa una debilidad para acceder a las tecnologías de la información.

Llamó a los miembros de CODOPYME a incorporar a sus hijos a sus empresas e insertar sus negocios en las redes sociales, para que las mismas puedan llegar a todo el mundo.

“Nosotros, los más viejos, usamos teléfonos inteligentes, pero no tenemos la habilidad para sacarle todo el provecho, pero nuestros hijos y nietos tienen la habilidad de aprender más rápido a sociabilizar con la tecnología” dijo Burgos.

Valoró como positivo el esfuerzo que se hace desde el Gobierno para para que las Pymes se formalicen, ya que el 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas están dentro del trabajo informal.

Durante cinco días, la Semana Mipymes 2017 ofrece a los micro empresarios, emprendedores y público en general, conferencias y talleres con un enfoque estratégico, impartidos por reconocidos expositores nacionales y extranjeros, expertos en diversos temas de interés: como financiamiento, marketing digital, fintech, asociatividad, formalización, modelo de negocios, entre otros temas relativos al sector.

Perfil de la panelista

Melanie Swarynski, de Google Marketing Solutions para México. Su trabajo consiste en ofrecer soporte estratégico para medianas empresas mexicanas, ayudándolas a capitalizar sus oportunidades en el mundo digital y desarrollar su ecosistema de publicidad. Previo a este rol, Melanie formó parte del equipo de Marketing para Unilever en Argentina, donde desempeñó tareas de comunicación de marca y planeamiento táctico de estrategias publicitarias.