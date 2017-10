Montero–Bell y padre e hijo Enrique-Kevin Rodríguez campeones del III Torneo de ADOCOSE

Bávaro, provincia La Altagracia, RD.- Estelares competidores conformados en parejas Joaquín Montero – George Bell y padre e hijo Enrique – Kevin Rodríguez, se proclamaron campeones neto y bruto este sábado 21 de octubre en el “III Torneo de Golf ADOCOSE 2017”.

Con la presencia de 119 jugadores en la modalidad Best Ball Stableford, en The Lakes Barceló Golf Course, 18 hoyos, par 72, con dos diseños, en el 1991 y 2010 por Juan Manuel Gordillo y P.B Dye, respectivamente.

En el nivel A, Montero – Bell, hicieron 44 puntos, mientras de padre e hijo (Enrique – Kevin) Rodríguez, consiguieron 44 y 40 puntos.

Lograron los premios de campeones netos en B y Albert Troncoso – Pablo de los Santos, 43 tantos y Polito Oliver – Víctor Casado, consiguió 42 puntos.

Se adueñaron de los trofeos de subcampeones, en A, Yae Eun Kim (hija) – Thomas Kim (padre), 43 tantos; en B sobresalieron Mandy González – Gary Stone, con 43 puntos.

Los jóvenes José Leopoldo Gómez – Máximo Gómez, hicieron 40 tantos, en neto.

Ganaron los premios de tercer lugar, en A, Franklin Frías – José Miguel Soriano, 41 puntos; Darío Munos – Rafael Núñez, 41 tantos en B; sobresaliendo en C, Juan Moreno – Miguel Tavares, 39 puntos.

Los premios especiales fueron logrados por Miguel Russo, acercamiento a bandera y el drive más largo, Gilberto Valdez.

La entrega de premios estuvo encabezada por la junta directiva de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), presidida por la licenciada Eloisa Muñoz, junto al comité organizador del torneo de golf conformado por Ramón Omar Alma, Franklin Glass y Carlos Flores.

Fiscalizado el torneo por la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), que estuvo representada por Luis José Placeres, Vilma Márquez de Herrera, vicepresidente y secretaria de organización, respectivamente quienes representaron al presidente Rafael Villalona Calero; en la parte de estadísticas y scores por la señorita Mariel Mercado.

Tuvo destacada participación de la Liga de Golf de los Aseguradores, premiándose los mejores foursome en A, B y C, respectivamente.