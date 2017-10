Chiquito Team Band en concierto en Santo Domingo Este

Sábado 28 de octubre a partir de las 8 de la noche en La Plaza de las Estrellas 2do nivel de Megacentro

Interpretando sus mejores éxitos Chiquito Team Band ofrecerá un concierto gratuito esté sábado 28 de octubre a partir de las 8 de la noche en una gran fiesta para celebrar el 15 aniversario de Megacentro.

Tras su participación el pasado 14 de octubre en el Lehman Center en un histórico concierto junto a otros salseros dominicanos, Chiquito Team Band regresa con al país con gran espectáculo para toda su fanaticada en Santo Domingo Este.

“Queremos celebrar por todo lo alto nuestros primeros 15 años como la principal plaza comercial de Santo Domingo Este y agradecer la aceptación de más de 16 millones de personas que nos visitan durante todo el año. Y que mejor forma de hacerlo que con esta banda de salsa que ha logrado internacionalizarse por su talento y que tanto disfruta el pueblo dominicano”, manifestó Valentina Moncada directora de Mercadeo de Megacentro.

Chiquito Team Band subirá al escenario a as 8 de la noche en un show que durará 2 horas interpretando sus mejores éxitos como son Me marcho, Tengo que Colgar, Punto y Aparte, Lejos de Ti, Opao, No Te Cambio Por Ninguna, entre otros.

Aprovechando el incremento de las redes y su legión de seguidores que superan los 93k en su cuenta verificada en Instagram, la agrupación salsera acaba de terminar el rodaje del videoclip del sencillo “Me marcho” versión live.

La reconocida banda trabaja actualmente en liga para internacionalizar más y ampliar su música, más de lo que ha logrado en estos cinco años que tiene la orquesta

Un fin de semana para celebrar el 15 aniversario de la plaza más completa de Santo Domingo Este. ‘