Cap Cana anuncia quinta edición del Torneo de Golf Punta Espada

El Cap Cana Golf Cup, con motivo del onceavo aniversario del campo de golf Punta Espada, será celebrado del 1 al 2 de diciembre en Cap Cana.

Cap Cana, Rep. Dom. 26 de Octubre, 2017. – El destino turístico hotelero e inmobiliario Cap Cana dio a conocer su tradicional torneo “Cap Cana Golf Cup 2017”, en ocasión del onceavo aniversario del afamado campo de golf Punta Espada, de la firma y diseño de Jack Nicklaus. Esta quinta edición del torneo, a celebrarse los días 1 y 2 de diciembre, será a beneficio de la Fundación Forjando un Futuro.

El coctel de lanzamiento estuvo presidido por Ricardo Hazoury, Presidente del Consejo de Cap Cana; Efrén García-Estrada, Director del Punta Espada; Pamela Betances, Lissette Lora de Hazoury y Pilar Zarazua, por la Fundación Forjando un Futuro.

Ricardo Hazoury expresó que “Cap Cana como institución socialmente responsable y comprometida con el bienestar de la sociedad, se siente muy complacida de reunir nueva vez, apasionados jugadores de Golf quienes se integran por quinto año consecutivo a este torneo para apoyar esta noble causa, contribuyendo así con esta loable labor que realiza la Fundación Forjando un Futuro en beneficio de las comunidades más vulnerables en la Provincia de La Altagracia, ofreciendo a través de sus distintos programas de ayuda, oportunidades para que estas comunidades puedan tener una mejor condición de vida”.

Efrén García-Estrada, Director del campo de golf Punta Espada destacó que “en esta ocasión, tendremos un Torneo Invitacional para propietarios, relacionados y golfistas que han apoyado la Fundación desde sus inicios, siendo un total de 200 jugadores invitados, quienes junto a sus acompañantes podrán disfrutar de una exclusiva agenda de actividades deportivas y sociales durante todo el fin de semana, en las diferentes locaciones de Cap Cana, concluyendo con la tradicional Gran Fiesta Aniversario “Safari”.” Agregó que “el torneo se jugará en una ronda de 18 hoyos, bajo el formato Scramble en Parejas, con categorías A, B y C. Se computará el scoring del torneo en tiempo real con la tecnología VPar, de manera que los jugadores podrán conocer los resultados una vez concluido el juego”.

Diversas empresas se han integrado al Torneo, entre ellas, 7 Mares by Logroval, Air Europa, Bestin Pro Group, The Lofts By Campagna Ricart Real Estate, Club Car, Caribbean Turf, El Catador, Scape Park, Gnomo, La Mona, Listín Diario, Los Establos, Power fit, Il

Lago at Juanillo, Scape Park, Symantel, Sole D’il Prato, Ocean 21, Unibe recinto Cap Cana, Cap Cana Caribe, Aguas de Cap Cana, Marina Cap Cana y Cap Cana Tel.