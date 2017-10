Fiscal acusa a colaboradores de Trump de vincularse a Rusia para conspirar contra EEUU

El fiscal especial Robert Mueller acusó este lunes a Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente Donald Trump y su ex socio empresarial Rick Gates del delito de conspiración contra Estados Unidos, entre otros cargos.

Entre los otros delitos atribuidos están los de lavado de dinero y el hacer hacer declaraciones falsas. Trascendió en medios estadounidenses que estos son los primeros cargos criminales que surgen de la investigación del fiscal especial Mueller sobre la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia para influenciar la elección de 2016.

También se está informando que Manafort y Gates han recibido instrucciones para entregarse a las autoridades este lunes.

De acuerdo a lo publicado en el portal Voa Noticias, Mueller revisó los registros financieros y de bienes raíces de Manafort en Nueva York y también su participación en la política de Ucrania, dijeron las fuentes, citando las informaciones publicadas por CNN, The New York Times y The Washington Post.

El viernes, un gran jurado aprobó la presentación de cargos en la pesquisa dirigida por el fiscal especial, Robert Mueller, de acuerdo a varios medios noticiosos que reportaron que las imputaciones —y las posibles capturas— que podrían ocurrir este mismo lunes.

Pero el presidente, en una andanada de tuits, insistió en que no hubo colusión con Rusia y en cambio intentó que la atención de las investigaciones —además de la del fiscal especial, hay otras dos investigaciones activas en el Congreso— regresara a los demócratas y a su oponente Hillary Clinton, quienes, según Trump, son los verdaderos culpables.